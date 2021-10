Lionel Messi salió en la portada de France Football y en Europa se dispararon las especulaciones

Se acerca el momento de las definiciones. Todo está encaminado, las especulaciones se multiplican y los argumentos que se esgrimen cobran fuerza. En la antesala de la entrega del Balón de Oro, la revista France Football realizó una entrevista con Lionel Messi y lo ubicó en la portada. Inmediatamente varios periodistas interpretaron que se trata de un anticipo y consideran que esto significa que el argentino ganará el séptimo premio como el mejor jugador del mundo. Sin embargo, otros investigaron antecedentes y dicen que los futbolistas que pasaron por ese experiencia después se quedaron con las manos vacías.

Una tapa con la figura de Lionel Messi en primer plano anuncia una charla con el rosarino que se conocerá completa el sábado próximo. Apenas como adelanto ofrecen una frase que puede abrir una herida en el corazón blaugrana: “ No me equivoqué ”.

Lionel Messi brindó una entrevista en France Football y se especula que puede ganar el séptimo Balón de Oro LOIC VENANCE - AFP

Con la indumentaria de Paris Saint Germain, posó para la tapa de una de las publicaciones más prestigiosas del mundo deportivo. No suele dar notas Messi, pero en esta oportunidad la revista anuncia que habló de todo y parecen dar algunas señales que el camino hacia el séptimo Balón de Oro. Robert Lewandowski, Karim Benzema y Jorginho figuran entre los favoritos, junto a Messi, para el galardón en 2021.

Entre los que creen que este es un mal augurio para Messi, se encargaron de repasar la historia para dejar en claro que no siempre es así. Hace unos años, el futbolista que apareció en su portada el mes previo a la entrega del premio no lo terminó ganando. En 2018, Antoine Griezmann fue el entrevistado, pero el premio fue para Luka Modric. Al año siguiente, el portugués Cristiano Ronaldo fue incluido en la portada, pero Messi ganó su sexto premio. Después, en 2020, no se entregó el galardón.

La tapa de France Football con Lionel Messi

Mientras tanto, Lionel Messi se encuentra en Paraguay junto con la selección de la Argentina, que este jueves disputará uno de los tres duelos de la triple fecha de eliminatorias. El rosarino se muestra muy feliz por estar junto a sus compañeros en este proceso que comanda Lionel Scaloni, y en la medianoche del miércoles publicó en su Instagram una selfie en la habitación de su hotel en Asunción.

La idea de poder conocer las sensaciones de Messi en su nueva experiencia en PSG y lo que le sucede hoy tras su controvertida salida de Barcelona genera atracción. De la misma manera que desde este anuncio comenzarán a multiplicarse las lecturas acerca de quién será el dueño del máximo premio para un futbolista en 2021.