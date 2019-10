Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de octubre de 2019 • 13:30

El presidente Mauricio Macri dijo hoy que la Argentina tiene que resolver "sus conflictos en paz", durante el anuncio del otorgamiento de "un subsidio extraordinario" para los familiares de los fallecidos en la defensa del Regimiento de Infantería 29 de Formosa.

El ataque, ocurrido en 1975 y perpetrado por la guerrilla montonera, se cobró la vida de 12 militares y un policía. Hoy, el mandatario realizó un acto en conmemoración de la defensa del Regimiento de Formosa, hecho del que hoy se cumple un nuevo aniversario, en el Regimiento de Patricios, en el barrio de Palermo.

"Fueron vidas entregadas en cumplimiento del deber", dijo el Presidente durante el acto. "Nunca más tenemos que volver al terror y a la violencia", agregó.

Paro de pilotos

En tanto, Macri señaló hoy sobre el paro de los pilotos de Aerolíneas Argentinas que "no corresponde poner de rehenes a la gente, no corresponde no entender el momento difícil que estamos viviendo en la Argentina".

"Todos tenemos que poner el hombro en una empresa que todavía tiene mucho por hacer para lograr ser sustentable", dijo el jefe del Estado, durante una charla con LU2 Radio Bahía Blanca. "Es un paro político, ellos se han manejado bajo la lógica del kirchnerismo, y es medio inentendible", agregó.