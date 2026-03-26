Juliana Awada: sus días antes de partir a Europa, el reencuentro con su hija Valentina, un paseo por París y un cumpleaños diferente

La diseñadora y ex primera dama ya tiene arreglado su festejo lejos de la Argentina
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Inquieta y muy viajera, Juliana Awada (51) aterrizó en Madrid el 17 de marzo para reencontrarse con su hija mayor, Valentina Barbier (23), quien estudia y vive allá. Madre e hija disfrutan de hacer planes gourmet y de moda, dos de las pasiones que comparten. Amantes del estilo easy chic, se visten con looks parecidos y siempre incluyen los jeans y las zapatillas; suelen subir las fotos en sus redes sociales. Antes de zarpar al Viejo Mundo, la ex primera dama tuvo salidas varias por la ciudad de Buenos Aires, siempre en compañía de amigas y a eventos del mundo fashion y del diseño. Por ejemplo, felicitó a Cristián Mohaded, un diseñador local que triunfa internacionalmente, que presentó una colaboración con Nosten, firma argentina de muebles basada en Rosario. Entonces se la vio junto a su gran amiga Danu Galito, quien además se ocupó del interiorismo de sus casas en Cumelén y en Garzón, en Uruguay.
Después de Madrid, la ex primera dama tomó un vuelo a París, una de sus ciudades favoritas en el mundo. Pocas cosas le gustan tanto como recorrer sus calles a pie y hacer paradas estratégicas para probar las delicias de la cocina francesa.
Mientras ella disfruta de su periplo europeo, acá -del otro lado del Atlántico-, su hija Antonia (quien no viajó por estar con clases) y su ex marido, Mauricio Macri, comparten tiempo juntos. El ex presidente y la menor de sus herederos salen, por ejemplo, a comer. Como sucedió esta semana que fueron vistos Guachín, un bar de pastas ubicado en Colegiales, que Antonia descubrió a través de TikTok y le pidió a su papá que la llevara.
Por delante en la vida de Juliana hay planes de un festejo diferente de cumpleaños. La diseñadora cumplirá 52 años el 3 de abril y el plan es celebrarlo en una isla del Caribe. A ese divertido festejo sí sumará Antonia.
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