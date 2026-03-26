Juliana Awada: sus días antes de partir a Europa, el reencuentro con su hija Valentina, un paseo por París y un cumpleaños diferente

Inquieta y muy viajera, Juliana Awada (51) aterrizó en Madrid el 17 de marzo para reencontrarse con su hija mayor, Valentina Barbier (23), quien estudia y vive allá. Madre e hija disfrutan de hacer planes gourmet y de moda, dos de las pasiones que comparten. Amantes del estilo easy chic, se visten con looks parecidos y siempre incluyen los jeans y las zapatillas; suelen subir las fotos en sus redes sociales. Antes de zarpar al Viejo Mundo, la ex primera dama tuvo salidas varias por la ciudad de Buenos Aires, siempre en compañía de amigas y a eventos del mundo fashion y del diseño. Por ejemplo, felicitó a Cristián Mohaded, un diseñador local que triunfa internacionalmente, que presentó una colaboración con Nosten, firma argentina de muebles basada en Rosario. Entonces se la vio junto a su gran amiga Danu Galito, quien además se ocupó del interiorismo de sus casas en Cumelén y en Garzón, en Uruguay.

Awada posa con el consagrado diseñador argentino Cristián Mohaded (que hizo una colaboración para Nosten) y la interiorista Danu Galito

Combinadas hasta en los accesorios, Juliana y su hija mayor, Valentina Barbier, en Madrid

Después de Madrid, la ex primera dama tomó un vuelo a París, una de sus ciudades favoritas en el mundo. Pocas cosas le gustan tanto como recorrer sus calles a pie y hacer paradas estratégicas para probar las delicias de la cocina francesa.

La selfie obligada durante un paseo matutino por Saint-Germain-des-Prés

Para desayunar eligió el exclusivo Sant Ambroeus, un café milanés inaugurado en 1936 que también tiene una sede en la capital francesa

Durante el paseo, Juliana no pudo evitar sacarle una foto a la abadía Saint-Germain-des-Prés, la más antigua de las grandes iglesias parisinas

Mientras ella disfruta de su periplo europeo, acá -del otro lado del Atlántico-, su hija Antonia (quien no viajó por estar con clases) y su ex marido, Mauricio Macri, comparten tiempo juntos. El ex presidente y la menor de sus herederos salen, por ejemplo, a comer. Como sucedió esta semana que fueron vistos Guachín, un bar de pastas ubicado en Colegiales, que Antonia descubrió a través de TikTok y le pidió a su papá que la llevara.

Por delante en la vida de Juliana hay planes de un festejo diferente de cumpleaños. La diseñadora cumplirá 52 años el 3 de abril y el plan es celebrarlo en una isla del Caribe. A ese divertido festejo sí sumará Antonia.