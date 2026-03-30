La interna de Pro: la oposición a Mauricio Macri se quedó con el partido en Córdoba y se alió con el bullrichismo

CÓRDOBA.- El Pro de Córdoba tendrá nuevo presidente desde el 19 de abril próximo. Ese día asumirá Oscar Tamis, quien reemplazará a Oscar Agost Carreño, el dirigente cuestionado por Mauricio Macri, quien intervino el partido y perdió primero la batalla en la Justicia electoral y ahora la interna partidaria.

Tamis, exintendente de Oliva y exlegislador provincial, ganó la elección ya que en la compulsa no se presentó la lista opositora que encabezaba Hernán Cornejo. El dirigente es de la línea de la macrista Soher El Sukaria.

De un padrón de 16.000 afiliados votó ayer domingo algo menos del 10%. “La democracia interna no se cuestiona desde afuera ni se condiciona con denuncias mediáticas; se ejerce participando. Los afiliados del PRO Córdoba lo entendieron así y se expresaron en las urnas, defendiendo con su voto el derecho a elegir y a ser elegidos”, indicaron desde la lista que terminó electa.

Agost Carreño, exlegislador nacional que integró el bloque Encuentro Federal presidido por Miguel Pichetto, es el denunciante de la causa $LIBRA. En los últimos días, incluso, declaró a varios medios que lo que se conoce del teléfono del trader Mauricio Novelli es una mínima parte de lo que hay.

En esta oportunidad fue a la interna aliado con el sector que responde a Patricia Bullrich y que lidera la diputada nacional por Córdoba Laura Rodríguez Machado. La alianza, seguramente, no cayó bien en la Casa Rosada.

Mauricio Macri en la Bolsa de Comercio de Córdoba Captura

En diciembre de 2024, en una de sus últimas visitas a Córdoba, Macri además de resolver la intervención del PRO provincial, públicamente en una disertación apuntó contra Agost Carreño y pidió correrlo de ese cargo.

Laura Alonso, la extitular de la Oficina Anticorrupción y actual funcionaria de la ciudad de Buenos Aires, fue la interventora. En esa oportunidad, el actual titular del Pro cordobés definió: “Decidió volver a ignorar el federalismo y la democracia para seguir matando el gran partido que fundó”.

En la Justicia Electoral, Agost Carreño le ganó en dos oportunidades a Macri. En las elecciones legislativas del año pasado logró conservar el sello de Pro y fue cabeza de lista, aunque no renovó su banca.

La primera intervención fue declarada inválida por la Cámara Nacional Electoral al considerar que la reunión en la que se resolvió no tenía un orden del día claro, requisito esencial para garantizar “transparencia y previsibilidad”.

Agost Carreño cuando era diputado nacional Marcos Brindicci

Cuando se intervino por segunda vez el partido amarillo en la provincia de Córdoba, la respuesta judicial fue la misma, que el acta no cumplía los requisitos. La tercera fue a inicios de diciembre pasado.

“Las tres intervenciones impulsadas por el Pro Argentina tuvieron motivaciones estrictamente políticas y buscaron impedir que los afiliados cordobeses puedan elegir sus autoridades en un proceso interno transparente y democrático”, sostuvo Agost Carreño. Su sector interno ratificó ahora la conducción partidaria.