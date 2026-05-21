Las mujeres de Macri. Una nueva novia a cuatro meses de separarse de Juliana Awada, tres matrimonios y una pareja que no llegó al altar

Una foto tomada en la parisina Place Vendôme terminó de confirmar lo que hasta el momento era un secreto a voces. A cuatro meses de hacer pública su separación de Juliana Awada (52) después de quince años de casados y una hija juntos, el corazón de Mauricio Macri (67) vuelve a latir con fuerza. Ella se llama Lola, o en realidad, Dolores Teuly y, ante el ruido mediático que causó la imagen, él admitió: “Nos estamos conociendo”.

"Nos estamos conociendo", admiten, ilusionados

Lola, como le dicen sus íntimos, tiene tres hijos

Lola, como le dicen sus allegados, tiene 46 años y es dueña de Qi Rugs, un emprendimiento de alfombras que fundó con la decoradora Sol Larrosa. “Puedo decirte que estamos conociéndonos y que es algo muy lindo y estoy muy contenta”, le dijo a ¡HOLA! cuando fue consultada por su relación. Desde hace más de dos décadas frecuenta los mismos círculos sociales que Macri. De hecho, la primera vez que se vieron fue hace veinticinco años: fue un cruce fugaz, casi anecdótico, en el casamiento del papá de ella, celebrado en Tortugas Country Club. Mucho tiempo después, cuando Macri ya era presidente, Lola formó parte del equipo de Ceremonial y Protocolo bajo la órbita de Fernando de Andreis (entonces secretario general de la presidencia, íntimo amigo de uno de sus hermanos y hombre de máxima confianza de Macri) y llegó a desempeñarse como asesora en la Dirección General de Eventos. El puesto lo mantuvo incluso con la llegada de Alberto Fernández a Balcarce 50, aunque luego de unos meses decidió renunciar.

Lola entrando al cumpleaños de Leo Mateu, junto a Milagros Schmoll (la novia de Fernando de Andreis), en marzo pasado. Esa noche se reencontró con Macri

En cuanto a su propia historia amorosa, se sabe que estuvo casada con el modelo Martín Mainero, con quien tuvo a sus hijos mayores, hoy adolescentes, y con quien vivió varios años en México. Y que de su relación con Gastón Cami (director comercial del Teatro Colón) nació su hija menor. Con Mauricio Macri se reencontró en marzo, en el cumpleaños de Leo Mateu, en Maro, un restaurante de la Costanera. Y, un mes más tarde, coincidieron en el VIP durante el recital de Cattáneo. En el mientras tanto, la chispa se encendió. Viajaron a París e hicieron oficial su relación.

Una imagen que Lola posteó en sus redes sociales. Tiene una marca de alfombras, Qi Rugs, junto a su socia, Sol Larrosa, que es decoradora

Una foto de junio de 2025, en la inauguración de una tienda de Eugenio Aguirre, en la que Lola llegó con Pepe Lagos, su novio de entonces Alejandro Fiore

El PRIMER ¡SÍ, QUIERO!

La historia sentimental de Macri tiene capítulos bien marcados. Su primer matrimonio fue en 1981, cuando tenía 23 años. La elegida fue Yvonne Bordeu, de 21, hija del recordado piloto Juan Manuel Bordeu. Aquella boda se convirtió en uno de los grandes acontecimientos de la época y ocupó las tapas de las principales revistas. La ceremonia religiosa se celebró en la tradicional iglesia Nuestra Señora del Pilar y tuvo como broche de oro una fabulosa fiesta en el Alvear Palace Hotel, para 1500 personas. Durante los diez años que compartieron, fueron padres de Agustina, Gimena y Francisco.

En 1981, Mauricio se casó con Yvonne Bordeu, hija del recordado piloto Juan Manuel Bordeu. La fiesta, para 1500 invitados, fue en el Alvear Palace. Tuvieron tres hijos

DESPAMPANANTE AMOR

Tras esa primera etapa, el amor volvió a sorprenderlo de la mano de Isabel Menditeguy, modelo e hija del polista Carlos “Charly” Menditeguy. Se conocieron en la boda de la hija del empresario Fernando Marín y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más fotografía das del jet set porteño. En diciembre de 1994 se casaron en Los Abrojos, la quinta familiar de los Macri en Los Polvorines. Tras la celebración, que fue muy privada, se fueron de luna de miel a Punta del Este y a la vuelta se instalaron en la casa de Victoria Ocampo en Palermo Chico.

Con Isabel Menditeguy se casó en 1994 y estuvieron juntos once años

Su historia atravesó momentos de gran exposición y también de crisis. Si bien lograron superar una primera separación en 1997, en noviembre de 2005 decidieron ponerle punto final a la relación. Los crecientes compromisos políticos de Macri habrían sido una de las causas que llevaron al desgaste.

MALALA, COMPAÑERA DE UNA ETAPA CLAVE

Ese verano, en Punta del Este, Macri conoció a la politóloga María Laura “Malala” Groba, que había estado casada con el diplomático italiano Vincenzo Palladino y era madre de un hijo. Su relación, que nunca llegó al altar, se extendió por casi cinco años y coincidió con una etapa clave en la carrera política de Macri. Ella lo acompañó durante su primer mandato como jefe de Gobierno porteño, moviéndose con soltura durante los compromisos relacionados con la gestión. Sin embargo, el vínculo no resistió el paso del tiempo y se separaron de común acuerdo.

Malala Groba fue su pareja durante cinco años y lo acompañó durante el primer mandato como jefe de Gobierno porteño





JULIANA, LA HECHICERA

A Juliana Awada la conoció en el Ocampo Wellness Club, un gimnasio de Barrio Parque. Poco más de un año después, el 16 de noviembre de 2010, se casaron por Civil en Costa Salguero, frente a 400 invitados. Ese día, él le dedicó unas palabras que quedarían para siempre: “Gracias por haberme elegido, negrita mágica, única y hechicera”.

De las últimas fotos de Macri con Juliana Awada en 2025 Alejandro Fiore

A los pocos días celebraron su boda en Tandil, en la estancia La Carlota, el campo de tres mil hectáreas con un casco antiguo, pileta, cancha de tenis y pista de aterrizaje de Jorge Blanco Villegas, tío de Macri. En ese entorno idílico y mientras sonaba una versión instrumental de “Over the Rainbow”, intercambiaron anillos en una ceremonia cargada de emoción. Juliana, además, deslumbró con un diseño de la inglesa Jenny Packham, de inspiración romántica, y se convirtió en el centro de todas las miradas. El festejo combinó elegancia y tradición: los doscientos invitados, entre familiares y amigos, disfrutaron de un menú criollo con asado servido sobre discos de arado, ensaladas y volcán de dulce de leche.

En noviembre de 2010, Juliana y Mauricio dijeron “sí, quiero”

En 2011 nació Antonia, la única hija de la pareja (Juliana tiene una hija mayor, Valentina, fruto de su relación con el millonario belga Bruno Barbier). Durante los años siguientes, Juliana fue su gran compañera y un pilar importante en su proyección política y una figura destacada como primera dama, reconocida internacionalmente por su elegancia. En enero de 2026, después de compartir las fiestas en su casa de Cumelén, en Villa La Angostura, anunciaron su separación.