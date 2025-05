Mauricio Macri cuestionó la demora en la aprobación de ficha limpia: “Era para ayer”

A dos días del tratamiento de ficha limpia en el Senado, el expresidente Mauricio Macri y la diputada Silvia Lospennato ratificaron su intención de que sea aprobada. En tanto, vincularon el proyecto a la reciente confirmación de la condena a Guillermo Moreno, a lo que el presidente de Propuesta Republicana (Pro) sentenció: “Era para ayer”.

“Estas cosas se vienen demorando. Tuvimos un compromiso de verdad con la transparencia, por eso pasamos del puesto 107 al 66 en el ranking de transparencia en cuatro años, algo que nunca había ocurrido”, expresó en LN+, y sumó: “Lo peor del populismo no es la destrucción económica, aunque parezca increíble, es la destrucción del valor de la palabra. El Indec de la Ciudad siempre funcionó y por eso siempre dio números distintos que a nivel nacional. Es el mejor ejemplo de que buscan destruir la confianza y que no haya crecimiento”.

Por su parte, Lospennato, impulsora de ficha limpia, lamentó que el proyecto no alcance a Moreno para las elecciones de este año debido a que el plazo para el que se aplicaría venció el 19 de abril -porque funciona hasta antes del primer acto electoral, que en este caso fue la publicación de los padrones provisorios- y cuestionó que la condena tenía que haber sido confirmada antes. “Que los jueces demoren tanto le dan la posibilidad a Moreno de burlarse de la Justicia presentándose como candidato y usando fueros”, sostuvo.

La candidata a legisladora en la ciudad de Buenos Aires especificó también que, en caso de que Cristina Kirchner se postule en la Provincia, podría aplicarse ficha limpia, e indicó que el proyecto no es un intento de proscribir a la expresidenta. “La ratificación de la condena a Moreno lo desmiente”, dijo.

A menos de dos semanas para que los porteños elijan legisladores, Macri volvió a lamentar que el Pro no haya llegado a un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) para ir juntos. Además, desmintió que la división se haya provocado por el adelantamiento de las elecciones. "Es una decisión de la presidenta de La Libertad Avanza, que es Karina Milei, que también se ratificó en otros distritos donde fueron solos. Habría que preguntarle a ella. Para mí, como ingeniero, es una pérdida de energía monumental", declaró.

💬 "Todo indica que el miércoles sale Ficha Limpia".



Macri apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta: “Pensé que él creía en el equipo que habíamos armado”

El expresidente calificó la falta de acuerdo con La Libertad Avanza como una frustración, sin embargo, manifestó que le duele más que Horacio Rodríguez Larreta se presente con su lista propia. "La Ciudad de Buenos Aires es una de las mejores del mundo gracias al equipo del Pro. Hay que escucharlo decir que él hizo de todo. Él no hizo nada, lo hizo un equipo del cual fue parte y que generó proyectos desde que asumió“, recalcó.

Además, continuó: "Yo trabajé muchos años con Larreta. Lo apoyé para que pueda ser jefe de Gobierno con Michetti, a pesar de que mi vínculo más fuerte era con ella. En estos años yo pensé que él creía en el equipo que habíamos armado. Ahora lo veo enfrentar a su propia gestión sin esperar a una interna. Yo le propuse, antes de que tome esta decisión [de ser candidato], si quería ser jefe de Gobierno de vuelta tenía todo el derecho, después de la frustración que tuvo. Le dije que no sea funcional a destruir al Pro“.

A su vez, Lospennato también cruzó al exprecandidato a presidente y dijo que no pertenece al Pro porque decidió irse y competir por afuera. “Se fue solo. Nuestra boleta tiene personas con historia. Fue una decisión dolorosa porque empezó competir contra un partido del que salió. A Larreta no le interesa el cargo de legislador, en el debate dijo que quiere ser jefe de Gobierno. Esto no hay que soslayarlo. Necesitamos gente que quiera legislar, ese es mi caso”, subrayó.