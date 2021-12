Mauricio Macri, en Chile: “Vamos a volver al gobierno en 2023, con apoyo mayoritario”

En una visita a Chile, luego de participar de una reunión privada con el primer mandatario Sebastián Piñera, el expresidente Mauricio Macri brindó una entrevista al diario local El Mercurio, donde analizó el contexto socio-económico regional y destinó duras críticas al Gobierno argentino.

Tras haber sido por Piñera en su carácter de exjefe de Estado en el Palacio de la Moneda, Macri señaló a Chile como “el único país de primer mundo en América del Sur”, mientras que disparó críticas al país.

“La Argentina es un ejemplo de la pobreza que se construye desde el aislamiento, de la falta de reglas de juego claras, de la falta de respeto a las leyes y la falta de respeto al trabajo”, dijo, y remarcó sobre la patria vecina: “En cambio, ustedes han sido el ejemplo de lo que sí hay que hacer. Ojalá Chile siga marcando el rumbo”.

En este sentido, Macri lanzó críticas a los modelos populistas. “El populismo promete presente a costa de destruir el futuro. Y con la velocidad en la que se vive, a la ciudadanía le cuesta darse cuenta”, dijo, y remarcó: “El kirchnerismo es una derivación del populismo, tal vez más violenta, más extrema, pero es una variante. Y está llegando a su fin, claramente. El populismo, sin recursos, no tiene nada que ofrecer”.

Al ser consultado por los roces entre la Argentina y Chile, puntualmente sobre los dichos del presidente Alberto Fernández contra el país andino por la gestión de la pandemia, Macri se disculpó. “Quiero pedir disculpas por los desafortunados comentarios y comparaciones que tuvo el Presidente, que encima no era verdad”, dijo, y subrayó: “El populismo siempre usa la mentira para justificar cosas que no son así. Chile ha tenido un manejo impecable de la pandemia y no podemos decir lo mismo de la Argentina”.

Por otro lado, sobre las declaraciones del embajador Rafael Bielsa sobre el candidato chileno José Antonio Kast, Macri dijo: “Me dan vergüenza ajena los comentarios del embajador Bielsa. Y de nuevo, hay responsabilidad del gobierno. Si uno no nombra a un embajador de carrera, hay que estar seguro de nombrar a alguien con sensatez y, ante todo, prudencia. Son cosas que no tiene el embajador de Argentina en Chile. Pero él no representa el sentimiento de los argentinos. Los argentinos respetamos y queremos a nuestros hermanos chilenos y entendemos que tenemos un destino común”.

Macri también hizo un análisis sobre el presente que atraviesa a Juntos por el Cambio luego del triunfo nacional en las elecciones de medio término. “Vamos a conseguir más apoyo y vamos a volver al gobierno en 2023, con un apoyo mayoritario que nos permitirá hacer reformas profundas y cumplir con la agenda del siglo XX, en la que estamos atrasados y que Chile ya cumplió: estabilidad macroeconómica, moneda estable, leyes laborales que favorecen el empleo, acuerdos comerciales con el mundo entero”, vaticinó.