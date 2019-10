El Presidente llamó a fiscalizar y convencer a otras personas de participar en la elección general

A menos de tres semanas de las elecciones generales, el presidente Mauricio Macri encabezó una nueva marcha Sí se puede, esta vez en Neuquén, donde insistió en los pedidos a los ciudadanos para que vayan a votar, convenzan a través de las redes sociales, y fiscalicen.

"Quiero decirles, queridos argentinos, que esta fuerza que tienen me la llevo conmigo en el corazón. Me la llevo para vencer los miedos, porque sé que tienen miedo y esperanza", fueron las primeras palabras del Presidente desde un escenario, donde estaba acompañado por la primera dama, Juliana Awada.

"No tengan miedo porque estoy para defenderlos, hoy y siempre. Tengamos esperanza porque todo lo que hemos logrado nos tiene que llenar de certeza. Quiero decirles, queridos argentinos, que esta fuerza que tienen me la llevo conmigo en el corazón. Me la llevo para vencer los miedos, porque sé que tienen miedo y esperanza", expresó.

"No tengan miedo, porque estoy para defenderlos, hoy y siempre. Tengamos esperanza, porque todo lo que hemos logrado nos tiene que llenar de certeza", agregó.

"Dios sabe que estamos dando una batalla que vale. Pero para que podamos dar vuelta esta historia, necesito que cada uno de ustedes exprese esta energía y se acerquen a sus amigos y familiares y compañeros de trabajo, que están enojados, pero los unen los mismos valores", expresó.

"A ellos tenemos que decirles que los necesitamos, para estar juntos y dar vuelta esta historia para siempre, para estar juntos", sostuvo.

Luego agregó: "Tres años y medio no pueden resolver décadas de políticas equivocadas".

Macri también llamó a "cuidar nuestro voto" e "ir a fiscalizar", así como a "participar de las redes con convicción, con coraje", pero pidió que sea sin agresiones.

"Estoy acá por y para ustedes. Necesitamos hacer récord de asistencia en esta elección", finalizó.