Las insólitas justificaciones y furcios del amigo de Adorni: “Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo”

Marcelo Grandio, quien actualmente conduce un programa en la TV Pública, es otra de las figuras que aparecen mencionadas entre los pasajeros declarados del vuelo privado que utilizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para viajar con su familia a Punta del Este durante el último feriado de carnaval. En diálogo con LN+, Grandio dio insólitas justificaciones sobre el viaje.

“Estas cosas me sacan las ganas de seguir, no tengo relación con los políticos y Manu no es parte de la política”, indicó el amigo del funcionario tras afirmar que un vuelo privado “sale más barato que en un avión de Aerolíneas”. Además, precisó que Adorni pagó US$3.600 por el traslado a Uruguay.

Marcelo Grandio, amigo de Manuel Adorni

“Manu no es parte de la política”

Durante la entrevista, Grandio aseguró que “todo esto le está sacando las ganas de seguir” al frente del programa que conduce en el canal estatal. Al respecto, continuó: “Yo no tengo relación con los políticos y Manu no es parte de la política”.

“Estaría buenísimo que terminemos de rendir cuentas con [Sergio] Massa, [Martín] Insaurralde...”, agregó. En esa misma línea, señaló: “En Radio Nacional trabajé antes que Manuel sea vocero. A mí me llamaron en TV Pública por mi trayectoria, no por ser amigo de Manuel. Voy para hacerle un favor a la Argentina. No me fui a Uruguay a evadir impuestos, me fui hace 12 años por temas personales”.

“Lo pagó él con plata del Estado”

Consultado acerca del detalle del vuelo que compartió con Adorni, Grandio exclamó: “¡Llamalo a Manuel, yo qué tengo que ver, yo qué hice, no soy vocero de él!”.

Y justificó: “Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Estoy afirmando, no tiene nada grave. Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo y yo le pagué a la compañía”.

Segundos más tarde, en la misma comunicación, el amigo del jefe de Gabinete, se volvió a contradecir: “Hace cuatro años no podía venir y vino”.

Quién es Marcelo Grandio

El “periodista y empresario”, según se define en su cuenta de Instagram, tiene una publicación, realizada el 18 de mayo de 2025, en la que se lo ve en una foto junto al jefe de Gabinete acompañada por el siguiente mensaje: “Felicitaciones a mi amigo eterno y colega @madorni! Grandioso trabajo realizado y merecido por todo lo que estás haciendo. Gracias totales por una Argentina potencia junto a la @lalibertadavanzaoficial. Fin. Vamos por más!!! VLLC”.

Actualmente, Grandio conduce el programa “Giros, en línea recta” en la TV Pública y también participa en el ciclo de streaming “Gritalo Mundial!”, que realiza junto a Renzo Pantich e Ignacio Lacal. En sus redes sociales también afirma que integra la productora audiovisual ImHouse Productora.

Noticia en desarrollo