Senado: la UCR y los libertarios renunciaron a cobrar el aumento de las dietas

Primero fue el bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) y ahora se sumó la bancada de la UCR, que renunció al aumento acumulado del 12,5% que cobrarán los empleados legislativos y que, resolución de enganche mediante, llevará las dietas de los senadores a $11,5 millones en bruto en mayo próximo.

“El Bloque de Senadores Nacionales de la Unión Cívica Radical expresa su negativa a percibir los aumentos resultado de las paritarias de los empleados legislativos”, anunció hoy la bancada que preside Eduardo Vischi (Corrientes) a través de un comunicado.

Los primeros en reaccionar fueron los senadores del oficialismo, que poco después de conocer la mejora salarial anunciaron ayer que no recibirían el incremento.

“El pueblo espera de nosotros una respuesta coherente con nuestros principios. Por eso consideramos que nuestro salario no debe se aumentado”, sostuvo la bancada libertaria en un comunicado que difundió en sus redes sociales la presidenta de la bancada, Patricia Bullrich (Capital).

Como viene ocurriendo desde mediados de 2024, cuando los senadores decidieron atar sus dietas a la suerte de los salarios de los trabajadores del Congreso, el cierre de una nueva paritaria entre las autoridades e ambas cámaras parlamentarias y la Asociación del Personal Legislativo (APL) se convirtió en motivo de una fuerte polémica.

El acuerdo paritario consta de seis aumentos mensuales consecutivos que empiezan a contarse, de manera retroactiva, a partir de diciembre último y que llevará el módulo (que es la unidad de medida que se usa para calcular los salarios del personal legislativo) a un valor de $2874,26 el 1 de mayo próximo.

Con estos valores, los senadores terminarán cobrando en bruto $11,5 millones. Esto es así porque la resolución 8/24, votada en el recinto en 2024, los legisladores se fijaron en 4000 módulos sus ingresos, según el siguiente esquema: 2000 módulos de dieta, 1000 por gastos de representación y 500 por desarraigo. Aquella polémica decisión incluyó un inédito aguinaldo, conocido como dieta 13.

“Esos incrementos acordados, toda vez necesarios para acompañar el esfuerzo de los trabajadores que permiten desarrollar nuestras tareas en el Congreso, entendemos que no deberían implicar mejoras para los legisladores, en sintonía con el marco de razonabilidad y moderación que vivimos como sociedad y que compartimos”, agrega el comunicado de la bancada radical.

Al igual que sus pares libertarios, los senadores de la UCR consideran que la sociedad argentina está haciendo esfuerzos y sacrificios en un momento de cambios en el país y, por lo tanto, “en tanto representantes de los ciudadanos, no podemos estar ajenos al contexto, ni permitirnos gestos que contradigan el principio de austeridad que pregonamos”.

Tal como explicó LA NACION en base a fuentes parlamentarias del Senado, los legisladores tienen la opción de renunciar al aumento, pero también de donar el excedente a alguna entidad de bien publico que decidan. Este alternativa está vigente desde el año pasado. Desde entonces, sólo el kirchnerismo decidió percibir los aumentos en su totalidad.

La bancada de LLA, por su parte, aseguró en su comunicado que los senadores perciben “una remuneración muy por encima del ingreso promedio de la sociedad”, razón por la cual entienden que “no es momento de avanzar con un nuevo aumento de dietas”.

La última actualización de las dietas de los senadores, siempre como consecuencia de la paritaria legislativa, se había producido en noviembre del año pasado, cuando el ingreso alcanzó los $10,2 millones de pesos brutos.