FOPEA repudió la agresión de Mauricio Macri a un periodista de C5N

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudió hoy la agresión del expresidente Mauricio Macri a un periodista de C5N. En un comunicado, FOPEA se solidarizó con Nicolás Munafó, el cronista del canal de noticias.

Según FOPEA, una filmación del hecho muestra que Macri “manotea el micrófono de C5N, lo tira y sigue caminando”. Después, “esa herramienta de trabajo fue pateada y terminó en el agua”, indicó FOPEA, citando el testimonio de un trabajador de prensa que estaba en el lugar.

#FopeaLibertadDeExpresión. FOPEA se solidariza con Nicolás Munafó, periodista del canal C5N, agredido por Mauricio Macri.



Sumá tu aporte a la defensa de la #LibertadDeExpresión. Doná enDorso de la mano con el dedo índice señalando hacia la derechahttp://donaronline.org/fopea pic.twitter.com/1aIWzFMRsS — FOPEA (@FOPEA) November 3, 2021

Este miércoles cerca del mediodía, el expresidente Mauricio Macri llegó al juzgado de Dolores para presentarse a indagatoria como acusado de supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

Tras su ingreso, un cronista de C5N denunció que, mientras caminaba hacia el juzgado, Macri le rompió el micrófono. “¿Macri, va a declarar?”, le preguntó el periodista Nicolás Munafo al expresidente, al tiempo que este se dirigía desde su auto hacia la puerta de ingreso. Pocos segundos después, el mismo cronista dijo: “Uh, tiró el micrófono de C5N. Entró así, Mauricio Macri no dijo si iba a declarar o no”.

Un periodista denunció que Mauricio Macri le tiró el micrófono

Con Macri ya dentro del edificio, donde prestó declaración ante el juez Martín Bava, Munafo comenzó a explicar cómo se sucedieron los hechos: “Tomó con la mano el micrófono del canal que se terminó cayendo al agua”.

El episodio despertó un fuerte rechazo por los periodistas que estaban en el canal, quienes le pidieron más detalles al cronista. “Agarró el micrófono cuando le preguntamos si iba a declarar o no. Lo saca y termina cayendo al agua. Después, una oficial de la policía lo entrega”, relató.

Munafo se alejó del grupo de periodistas de otros canales y comentó que el micrófono podría estar dañado. “Esperemos que funcione, pero está todo mojado”, sostuvo. Y agregó: “No sé por qué lo toma, lo termina corriendo y lo saca del lugar”.

La indagatoria a Macri

Macri saliendo de los tribunales de Dolores Santiago Filipuzzi,Enviado especial

Macri debe responder como acusado de haber ordenado tareas de inteligencia sobre familiares de los marinos muertos por el hundimiento del submarino ARA San Juan. La indagatoria ya fue postergada en dos oportunidades por el juez Bava y esta es a tercera fecha propuesta. .

Esta vez estuvo acompañado por su exvicepresidenta, Gabriela Michetti. “Además de haber sido mi jefe y mi compañero de fórmula, es una persona que creo que merece todo nuestro acompañamiento, porque siempre ha sido muy generoso. Confío totalmente en nuestro equipo”, dijo.

Y continuó: “Si te ponés a razonar el tema, no tiene sentido, y creo cuando no se encuentran cosas como las que han buscado para ver cómo ensuciar, finalmente queda a la vista que terminan haciendo cosas que no tienen ni sentido común”.

Citado a las 12.15 para su indagatoria, el expresidente llegó apenas 10 minutos antes del horario previsto, acompañado por su abogado Pablo Lanusse. En el lugar, lo recibieron el intendente Camilo Etchevarren y un grupo de militantes.