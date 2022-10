Mauricio Macri, mano a mano con Jonatan Viale en LN+

escuchar

El expresidente Mauricio Macri insistió hoy en que si Juntos por el Cambio vuelve al Gobierno en 2023 la coalición opositora deberá “ir a fondo” con una serie de medidas de reducción presupuestaria o directamente de privatización de empresas estatales, y mencionó como caso testigo a Aerolíneas Argentinas, sobre la cual dijo: “Va a perder 700 millones de dólares y lo paga la gente que nunca viaja en avión”.

Por la noche, Macri visitó a Jonatan Viale en su programa en LN+, donde se explayaró sobre cuál será su futuro de cara a las elecciones de 2023.

Primero hablaron de la salida de Marcelo Gallardo como DT de River. Macri dijo que fue un gran líder dentro de River y que no es fácil armar equipos. “Gallardo es un ciclo que es historia en River, no es fácil irse con un prestigio muy bien ganado, pero difícil armar un equipo todos los años. No es fácil que todos los años te hagan renovar el equipo”, aseguró.

“Nosotros no somos una alternancia, somos un cambio”, remarcó por otro lado Macri, y dijo que, en caso de volver al gobierno, se deben profundizar los cambios. Sobre el país, dijo: “ Nadie duda de nuestro talento y capacidades... el mundo nos reclama. El tema es que nos ha costado como sociedad formar equipos. La Argentina siempre se enamoró de creer que hay un salvador. El último fue Maradona”.

Sobre su nuevo libro, contó: “Lo escribí por los pibes... para transmitir experiencias de liderazgo. Después vino la empresa, después Boca, la Ciudad, la presidencia y después sumo el para qué, valores e ideas y convicción para volver al poder. Nosotros no somos una alternancia, somos el cambio. Tenemos que ser el cambio, si no no, somos nada”.

Con la mirada puesta en las elecciones, aseguró: “La Argentina, el año que viene, va a un cambio profundo y ellos [los jóvenes] son los protagonistas. Entonces yo les digo a todos: por favor démonos una oportunidad más, Juntos por el Cambio adquirió experiencia”.

Ante la consulta de qué aprendieron en JxC cuando fue gobierno, dijo: “Yo veo, esto no es un camino lineal, veo mejoras. Muchos dirigentes tratando de transmitir, de debatir. Del 2015 que llegamos con un compromiso por defender la república y arrancamos a tener que gobernar a hoy, hay una experiencia. Hay un debate y falta muchísimos. Veo una evolución positiva, por supuesto, que hay ruidos que a los votantes no les gustan, cuando hay individualismos, egos”.

Macri no quiso polemizar sobre los dichos de Facundo Manes y aseguró: “(Lo de Manes…) Estoy acá para defender ideas, valores para que nuestros jóvenes no se vayan y le recomiendo a nuestros dirigentes que utilicen el tiempo de la comunicación para hablar de sus ideas, no para hablar con los que compiten. Les aseguro que no sacan un solo voto. Cada vez que agreden a alguien de la coalición pierden votos. Los que tenemos que dar el ejemplo somos juntos por el cambio, tenemos que competir con altura y no descalificar al otro”.

“Uno de los grandes problemas que ha tenido la Argentina, por el cual lamentablemente hemos sido los únicos que hemos retrocedido en los últimos 50 años, es que nos hemos cerrado como sociedad”, analizó el exmandatario y sumó: “Bajo el concepto que éramos infinitamente ricos, que podíamos vivir con lo nuestro y que podíamos ser todo distinto a los demás y que igual nos iba a ir bien, nos cerramos. Esto empezó a ser una comodidad que generó un miedo a la competencia y fue algo destructivo. Lo que necesitamos es competir con nosotros mismo y con el mundo y ahí vamos a encontrar espacios de desarrollo”.

En tanto, Macri también rechazó sumar a los liberales a JxC: “No, Milei va en su camino. Es respetable su camino, él construye su identidad. Creo en las ideas y en la libertad, el tiene su estilo y yo el mío”.

Duras críticas al Gobierno

“Acá nadie gobierna. La Argentina hoy está a la deriva, sin rumbo, tratando de tapar parches de un día para el otro, con una inflación que va rumbo a superar el 100 % con escasos dólares. No cumplen con lo que prometió, no empezaron a ordenar el tema tarifario antes de que nos quedemos sin energía”, se quejó el exmandatario.

Macri sumó: “Digo que a mí me tocó el tercer subsuelo, ahora va a ser el 7 subsuelo. Lo que habíamos arreglado lo desarreglaron y lo que no arreglamos lo empeoraron. Pero la enorme diferencia por el cual soy optimista, la hace la gente. La gente pide más cambios, más libertad”.

Sobre una posible devaluación, dijo: “Hay que establecer la confianza, que vamos a tener un presupuesto sano. Que no vamos a gastar más de lo que ingresa. Acá siguen defendiendo los privilegios de unos poquitos, dejando a la mayoría afuera”.

“El populismo te inyecta miedo, para después llevarte a la resignación para que vos no aspires a más. Yo le digo a los argentinos, que trabajando, no con magos, podemos salir adelante. El populismo es muy contagiosos, entonces dentro de nuestro espacio hemos ido adquiriendo la costumbre y no va más. A la gente no le podemos robar más con impuestos”, aseguró Macri y rechazó que cuando habla de “populismo light” no se refiere a Horacio Rodríguez Larreta y dijo que la relación con el jefe de Gobierno porteño es muy buena: “Quiero ayudarlo para que pueda expresar sus ideas”.

Macri también dijo que, en caso de que JxC vuelva al gobierno, desde el Frente de Todos volverán a ser violentos: “No tienen compromiso democrático. Van a volver no con 14 toneladas de piedras, sino con 140 toneladas”.

