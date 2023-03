Mauricio Macri: “Nadie sabe si el Gobierno llega”

escuchar

El ex presidente Mauricio Macri, que ayer anunció que no será candidato en las elecciones de este año, cuestionó duramente al gobierno nacional y aseguró que “nadie sabe si llega” a diciembre.

Al ser consultado en una entrevista con radio Mitre sobre si el Gobierno llega a diciembre, Macri señaló: “Nadie sabe, porque el nivel de deterioro es tan profundo, es muchísimo peor que el 2015. El déficit nadie lo puede calcular. Los únicos a los que el Gobierno ha ajustado en forma salvaje son los jubilados, todo lo demás ha aumentado: los contratos, los planes, el despilfarro en las empresas públicas. Si sacamos los truquitos que aceptó el Fondo el déficit es de más de 10 puntos. Esto es un desastre que no se vio nunca. Le pido por favor a Massa que piense en hacer algo bueno para los argentinos, que deje el malabarismo para lograr un parche más, una avivada más”.

Sobre su mandato, el expresidente afirmó: “Ya teníamos un país de pie, un país que no importaba energía, que exportaba, que tenía un solo tipo cambio. Seguramente el guía cruzó la selva por donde había más leones. Cerraron un aeropuerto, el nivel de maldad que tienen... este gobierno fue un golpe final para ver las cosas claras”.

LAS DEFINICIONES DE MACRI

Cómo tomó la decisión

“Esta decisión fue muy dura, porque internamente, el ego empujaba, más gente que me decía que fuera. Uno es humano y había tantos argumentos para decir que sí como que no. Estoy sintiendo que hay que romper con la idea de que un liderazgo salvador resuelve todo. Si queiren a Copperfield tienen que ir a Las Vegas, acá hay que tener un rumbo, fortalecer las instituciones. Hay que fortalecer la idea de que esto lo hacemos entre todos o no va a suceder. Estamos por empezar una Argentina distinta. Como marcó la Selección, teníamos al mejor jugador del mundo, pero cada uno hizo lo suyo. Este ejemplo, para mí, representa mucho lo que está pasando culturalmente en la sociedad, nos marcó un camino. Scaloni marcó el camino de la sensatez, un tipo normal, sano Esto es lo que necesitamos, no más personalismos”.

La grieta

“Una grieta es algo que apenas se rompe en dos partes, lo ves en la tierra, pero vos podés ir de un lado al otro. Esto no es una grieta, es un conjunto de argentinos que nos duele en el alma porque decidieron salirse de la cancha, que es la Constitución Nacional. Eso no es grieta, soltar 5 mil presos peligrosos, mentir las 24 horas del día, decir que Venezuela y Nicaragua son democracias, eso es salirse del sistema. Grieta sería que hubiera una discusión profunda sobre si nos alineamos con China o Estados Unidos y Europa. Lo otro es romper el sistema a un nivel que nos llevó al 50% de pobreza. Esto va en contra de la inmigración qeu recibimos y lleva a la emigración”.

Moderación o coraje

“Es tiempo de coraje. Los malos ya anunciaron que vuelven con las piedras, Moyano, Biró, que quiere seguir robando. Todas las empresas aeronáuticas van a querer venir a la Argentina. Eso es coraje, no puede haber miedo. Basta de la mentira de que porque Aerolíneas es del Estado nos beneficia a todos. La inflación nos está matando”.

¿Ve a Lousteau jefe de Gobieno?

“No. Porque creo que el Pro ha marcado un rumbo de modernidad y calidad en la gestión que la tiene que seguir marcando. Tenemos a alguien muy preparado. Hoy Jorge Macri tiene una experiencia única. Ya fue intendente de algo más chico, pero es lo mismo. Más el equipo de Pro que hereda, que tendrá que renovar. Es una edperiencia que no podemos perder. Larreta se va a juagar por Jorge Macri porque las cosas caen por su peso propio. Eso no quita los valores y los aportes que pueda hacer Lousteau. Encontrará su lugar.

Cómo ve al radicalismo

“El radicalismo hace tiempo se transformó en un conjunto de dirigentes con distintos pensamientos. No es lo mismo según con quién hables. Yo veo dirigentes muy valiosos, con mucho futuro, como Martín Tetaz. Está De Loredo, Carolina Losada, los mendocinos siempre están bien parados, Gustavo Valdés es un muy buen gobernador. Después por supuesto está la vieja guardia, con sus valores, pero son otra cosa. Hoy se ha llegado a pensar que hacer poilítica es regalar. La política tiene que generar condiciones para que la gente no se quiera ir. Martí Yeza tenía un tercer mandato pero no fue. Todos tenemos que marcar un camino”,

¿Será vicepresidente de Boca?

“Es una decisión que requiere meses de meditación, pero todo lo que vengo a predicar es lo que no está pasando en Boca. Me fui dejando un club que era un ejemplo en lo institucional. Hoy en Boca todo pasa por un jugador, pero la forma en que el conduce le está haciendo mucho daño a Boca. Tiene un nivel de autoritartarismo pocas veces visto. Le está jugando mal a él y a Boca”.

¿Alberto Fernández entregará la banda?

“Esa formalidad el actual presidente la va a hacer. El no va a llegar a los niveles a los que llegó Cristina, que demuestra un problema emocional, psicológico. Ella siguió manejando los hilos durante todo mi gobierno desde atrás. Por suerte ahora ha perdido esa capacidad.

¿Deja una bomba el Gobierno?

“Salir del cepo va a ser muy costoso. Ya no hay dólares en el Banco Central. El cepo ya no sirve, va a ser un costo inicial enorme, que de vuelta va a requerir altos niveles de explicación, pero yo le tengo mucha fe al pueblo argentino. Hoy hay una capacidad de entendimiento mucho mayor que en 2015. Gran parte de los argentinos está por delante de los dirigentes”.

