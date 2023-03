Mauricio Macri reaparece en Rosario con la presentación de su libro y mantiene el misterio sobre una candidatura

escuchar

En medio de las especulaciones sobre una posible candidatura, Mauricio Macri está en Rosario, donde presentará su libro ¿Para qué? en el salón Metropolitano y combinará activades de campaña.

El expresidente, que está acompañado por el diputado nacional Cristian Ritondo, tiene previsto reunirse con el intendente Pablo Javkin y dirigentes de Juntos por el Cambio. Luego participará de un encuentro en la Fundación Libertad, según dijeron desde su entorno. Prevé regresar a la tarde a Buenos Aires.

Decidido a contrastar su gestión con la crisis de seguridad que atraviesa Santa Fe, Macri hará hincapié en el avance del narcotráfico y en los últimos episodios de violencia que acentuaron la crisis en la provincia, aunque, sobre todo, en la ciudad de Rosario.

No solo presentará el libro en un evento de la Fundación Libertad, sino que tiene previsto recorrer instituciones vinculadas a la lucha contra las adicciones y visitar barrios donde el narco mantiene en vilo a las familias. “Es una señal de compromiso”, interpretaron quienes lo frecuentan.

En Rosario, dicen sus laderos, Macri no adelantará su decisión electoral, pero sí se exhibirá junto a la senadora nacional Carolina Losada, una de las nuevas figuras de la UCR y protagonistas de la foto de radicales junto a Patricia Bullrich en la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza, quien define por estos días si se anotará o no en la carrera por la sucesión de Omar Perotti. Losada no será la única dirigente de JxC de Santa Fe que escoltará a Macri. Federico Angelini (Pro), armador de Bullrich y cacique macrista en esa provincia, también invitó a otros integrantes del espacio opositor, como Maximiliano Pullaro (Evolución Radical), aspirante a gobernador.

En cuanto a los tiempos electorales, en el entorno del expresidente aseguraron que no habrá definiciones hasta fines de abril o mayo, cuanto restarán pocos días para el cierre de alianzas y listas electorales.

