Mauricio Macri, recargado: insistió con la privatización de Aerolíneas, la reforma laboral y las elecciones

Mauricio Macri respondió a las críticas del líder de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, tras haber hablando en LN+ sobre la necesidad de privatizar Aerolíneas Argentinas por no ser una empresa “viable”. “Nos cuesta más caro que la reina de Inglaterra”, acusó el expresidente.

También sostuvo que en este período la gente se da cuenta de la necesidad de cambios estructurales, como la reforma laboral.

La contestación de Macri se produce luego de que Biró acusara al exjefe de Estado de no tener “vergüenza” y considerara que el único motivo por el que buscaría privatizar la aerolínea de bandera es para “generar odio hacia las empresas del Estado en medio de una crisis económica” y “cumplir con sus propios deseos”.

“Me parece bien que haya hecho ruido lo que dije sobre Aerolíneas. Quiero que se caigan estos mitos. Un aviso romántico de Aerolíneas Argentina no va ocultar que el señor (Pablo) Biró y sus secuaces nos cuestan 700 millones de dólares por año. Es más caro que la reina de Inglaterra” , remarcó Macri en diálogo con TN.

Luego, insistió en que otras compañías aéreas como FlyBondi o JetSMART pueden “hacer el mismo trabajo” que la empresa comandada por Pablo Ceriani. “Aerolíneas vuela a los mismo lugares donde vuelan los demás. No tiene exclusividad. Las que trajimos con (Guillermo) Dietrich también lo hacen. No son especiales”, señaló.

Y acotó: “Con el éxito que tuvimos nosotros durante nuestro mandato, no llegamos a que vuele el 10% de la población argentina. Y el otro 90% de la población por qué tiene que pagar por un servicio que no usó. Eso para por que el oficialismo lleva a cabo un control de precios estúpido”.

“Biró parece ser el monarca de este país. ¿Qué aporta para que nos cueste como un rey? No quedan aerolíneas estatales en el mundo ya. No quedan. Los demás países las erradicaron”, volvió a resaltar el exmandatario en un última crítica hacia el líder de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas.

Mauricio Macri estuvo ayer en LN+ y criticó a Alberto Fernández

Sobre la reforma laboral: “Vamos a tener el permiso sindical para llevarla a cabo”

Tras se consultado sobre la posibilidad de emprender mejoras en el ámbito laboral, y en caso de que Cambiemos logre formar gobierno en 2023, Macri afirmó fehacientemente que van a lograr tener el aval de los sindicatos para coordinar una “reforma laboral necesaria”. “Los sindicalistas me dan la razón”, reveló.

“ Voy a tener permiso sindical para llevar a cabo una reforma . Mi optimismo no es fantasioso. Veo la sabiduría de la gente que me dice que no entendía hace 4 años. Ahora entendemos lo que significa una cultura de poder sana. Incluso, por privado, los líderes sindicales me dan la razón”, detalló el exmandatario.

Sostuvo, además, que las leyes laborales que promulgar el Gobierno de Alberto Fernández “son una gran mentira que no se cree nadie”. “Hay que arremangarse y cada uno se tiene que poner a trabajar. No más estos discursos falsos de que nos van a regalar todo, no más ir contra la gravedad”, opinó.

Y completó: “No va a haber lugar para comportamientos prepotentes, mafiosos. Va a haber ley, va a haber confianza. El que no esté de acuerdo, se las verá con la Justicia. No se puede vivir en un país donde un hombre como Pablo Moyano decide poner un camión en la puerta de una fábrica e impide que funcione”.

Sobre las elecciones: “La verdadera oportunidad de la Argentina comienza en el 2023″

De cara a las elecciones presidenciales del año próximo, el referente de Juntos por el Cambio vaticinó un recambio profundo de la política argentina, transformación que a su parecer desencadenará una “verdadera oportunidad para la Argentina”. “La mayoría de los argentinos quiere algo de lo que trajimos en 2015″, dijo.

“La verdadera oportunidad de la Argentina comienza en el 2023. Hay una mayoría de argentinos que no solo quiere algo de lo que trajimos en 2015 sino también un cambio de organización social, una cultura de poder sana, de políticos a su servicio, con el mínimo poder posible e igualdad ante la ley”, aseveró.

Y cerró: “Nos más políticos que hagan lo que se les ocurre, no más responsables del INADI (en referencia a Victoria Donda) que maltrate a las personas con las que trabajan, no más maestras que adoctrinen, no más gente que tenga que apagar incendios y le eche la culpa a los correntinos (en referencia a Juan Cabandié)”.