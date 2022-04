Mauricio Macri redobla la ofensiva contra Camioneros: publicó una historia de una víctima de bloqueos

El expresidente Mauricio Macri aumentó este martes la presión contra Camioneros tras publicar la historia de una víctima de bloqueos, accionar que había anticipado el pasado lunes en su perfil de Instagram. “Es uno de los valientes que se animó a enfrentarse a las mafias y hoy es parte del movimiento antibloqueos”, celebró.

A través de un publicación previa en dicha red social, Macri reivindicó la creación de este “movimiento” y apuntó contra la familia Moyano y el sindicato del que forman parte, al calificarlos de “mafias”. La declaraciones del exjefe de Estado se produjeron luego del cese de recolección de basura y bloqueo que el gremio realizó en el ingreso a San Nicolás durante dos días. La medida habría sido tomada por el gremio luego de que dos de sus dirigentes fuesen detenidos por extorsión.

“Les bloquearon la salida de las distribuidoras con camiones para que se les pudra la mercadería, los extorsionaron, les exigieron sobornos, los amedrentaron, a algunos les pegaron, violentaron a sus familias, los amenazaron de muerte, los acorralaron”, repudió el referente de Juntos por el Cambio.

Y agregó: “Hasta que, hartos de tener miedo y de retroceder, se juntaron, formaron un movimiento antibloqueos y consiguieron que fiscales y jueces empezaran a fallar a favor de ellos”. Luego, el expresidente consideró fundamental “no dejarlos solos en este enfrentamiento contra las patotas, contra los matones, que encima dicen ser defensores de derechos, pero son solo mafias”.

Un nuevo cuestionamiento de Macri al sindicato

En una nueva entrada de su arremetida contra el sindicato liderado por Pablo Moyano, y que supervisa su padre, Hugo, Macri contó las vivencias de Alejandro Castell, uno de los damnificados por el accionar de Camioneros y quien trabaja desde los 16 años. “Hoy tiene 6 camiones y 14 empleados en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires”, detalló el líder opositor sobre el hombre y agregó: “Es uno de los valientes que se animó a enfrentarse a las mafias y hoy es parte del movimiento antibloqueos. Ayer lo llamé para conocer su historia”.

El expresidente se limitó a compartir las declaraciones que obtuvo durante su “encuentro telefónico” con Castell. “Hace años que están atrás mío”, admitió el hombre y procedió a narrar algunas de las presiones recibidas: “Primero querían que vaya al sindicato para arreglar en persona una diferencia. Esa es plata que se la quedan ellos, que no va para los empleados”.

Remarcó que, incluso, llegaron a pedirle “que les dejara ‘uno de los camioncitos’ que tengo yo”. “Como no les di bolilla, cayeron cinco tipos a mi casa. En pandemia bloquearon mi depósito en Buenos Aires, no dejaban entrar a la gente a trabajar. A mí me patotearon, me quisieron pegar”, añadió.

Castell rememoró también haber sido escoltado por ocho gremialistas armados. “Me subieron por un ascensor como si fuera un detenido. Me dijeron que tenía que pagarles, que no podía denunciarlos, que me iban a mandar a la AFIP. No puedo explicar la impotencia que se siente”, narró.

Y analizó: “Todos tienen miedo. Muchos me dijeron que les pagara, que arreglara. Excepto en mi casa. En casa me apoyaron todos, a pesar de que les dije que tenía miedo por lo que les podía pasar a ellos. Mis hijas más grandes me dijeron: ‘si pagás nos vamos a pelear nosotras con vos’”.

Finalmente, y tras admitir haber terminado solo la primaria y estar en vías de concluir con sus estudios secundarios, resumió de manera tajante: “Sé que hay cosas que son simples. Me propuse desenmascararlos y lo hice. Hoy están procesados por extorsión y coacción”.