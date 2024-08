Mauricio Macri reposteó un tuit de Boric donde dice que Venezuela “es una dictadura que falsea elecciones”

Escuchar

Luego de que el Tribunal Supremo validara la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela, Mauricio Macri reposteó un tuit del presidente de Chile, Gabriel Boric, donde aseguró que el TSJ “terminó de consolidar el fraude” este jueves.

“Hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra”, escribió Boric. El mandatario chileno es uno de los presidentes políticos de Latinoamérica que se opuso a los resultados de los comicios, como Luis Lacalle Pou de Uruguay y José Raúl Mulino de Panamá. También Javier Milei expresó su repudio.

Macri manifestó más de una vez su oposición a la reelección. Recientemente apuntó contra Brasil y Colombia por ser “cómplices de la dictadura de Maduro” luego de que pidieran que se repitan las elecciones. “La sangrienta dictadura de Maduro ha causado un padecimiento indescriptible. A los crímenes de lesa humanidad por los que se encuentra siendo investigado en la Corte Penal Internacional, se agrega la más profunda crisis humanitaria de la historia en nuestro continente. Porque Maduro no sólo suprimió las libertades individuales de los venezolanos, sino que además los sumergió en la pobreza extrema, provocando una migración de casi 8 millones de personas que siempre anhelan volver a su patria”, escribió el viernes.

Aunque este jueves todavía no esbozó su opinión sobre la decisión del Tribunal, sí acompañó la mirada de Boric con su reposteo. “He visto a los ojos a miles de venezolanos que claman democracia en su patria y que hoy reciben un nuevo portazo. Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía. Seguro por nuestra postura recibiremos (como es costumbre) insultos por parte de sus autoridades. No saben que como decía Huidobro ‘el adjetivo cuando no da vida, mata’, y ellos han asesinado la palabra democracia”, señaló el presidente chileno.

BRASIL Y COLOMBIA SON CÓMPLICES DE LA DICTADURA DE MADURO



BRASIL Y COLOMBIA SON CÓMPLICES DE LA DICTADURA DE MADURO

La decisión del TSJ, presidido por la magistrada Caryslia Rodríguez y controlado por simpatizantes del chavismo, validó los resultados ya anunciados por la Comisión Nacional Electoral (CNE). El tribunal realizó un proceso de verificación de actas, a pesar de que nunca fueron publicadas oficialmente. La medida tuvo la desaprobación de la oposición.

“La dictadura de Venezuela no es la izquierda. Es posible y necesaria una izquierda continental profundamente democrática y que respete los derechos humanos sin importar el color de quien los vulnere. Un progresismo transformador que mejore las condiciones de vida de su pueblo construyendo comunidad en vez de individualismo, encuentro por sobre polarización. Hacia allá caminamos en Chile. Mis respetos a todo el pueblo venezolano que lucha por la democracia, la justicia y la libertad”, concluyó Boric.

