Mauricio Macri, tras el fin del cepo: “Devaluación va a haber, obviamente”

Este lunes, tras la salida del cepo, el expresidente Mauricio Macri elogió la decisión del gobierno de Javier Milei pero se diferenció en cuanto a la posibilidad de que esto pueda implicar una devaluación de la moneda. “Devaluación va a haber, obviamente”, sentenció.

“No es algo tan dramático, obviamente genera crecimiento en los costos de vida diarios, pero si uno normaliza los costos de flujo para volver a tener inversión vamos a volver a tener un salario del 2 y medio anual”, explicó en diálogo con CNN Radio.

De esta forma, el dirigente de Pro negó que esta devaluación tenga que trasladarse necesariamente a los precios y que la gente debería “ajustar solo lo que corresponde”. “No porque el dólar se devalúe un 15% tenés que aumentar eso mismo; tenés que ver cuánto impacta el dólar en tu producto”, consideró y marcó: “Espero que hayamos aprendido de experiencias pasadas, de que el nivel de consumo está por debajo y no da para decir ‘tengo todo vendido entonces subo de precio’“.

Macri aseguró que habrá devaluación tras la salida del cepo

En tanto, Macri también consideró que la quita del cepo cambiario traerá consigo una suba de la inflación en los próximos meses y tras el dato del 3,7% en marzo de 2025. “Va a pasar eso, es el precio necesario a pagar para lograr volver a caminar sin muletas. El otro sistema no iba a funcionar eternamente, por algo Uruguay, Brasil y Chile no tienen cepo; si no tenemos reglas normales no hay futuro”.

“La Argentina tiene que ir hacia una normalidad y vivimos en una emergencia que no se puede perpetuar. Hay que buscar una normalidad sin cepo, con diálogo y generar el bien a conquistar: la confianza, todo se construye con la confianza. La Argentina destruyó la confianza durante décadas y eso nos hizo mucho daño”, enfatizó.

En esta misma línea, aseguró que bajar la inflación “no es tan fácil como se pensó” y responsabilizó a la “herencia pasada”. “Tal vez el Presidente pecó de entusiasta porque él es así, pero creo que sirve para que todos tengamos un baño de humildad y nos demos cuenta de que hay que colaborar”, remarcó.

Pese a sus consideraciones sobre la devaluación y el aumento de precios que se diferencian de la línea discursiva del Gobierno, el expresidente elogió la quita del cepo y aseguró que es “un paso adelante”: “Todos sabíamos que el cepo era una muleta para alguien que necesita volver a correr. Trae trabajo y el trabajo trae felicidad. Ningún país con cepo puede tener buenas inversiones, así que bienvenido sea el paso adelante hacia la normalización; todavía estamos lejos de donde queremos llegar pero estamos en el ritmo correcto”.

La reflexión de Macri sobre la salida del cepo

“No creo que los mercados se vuelvan locos”, opinó y expresó: “Al contrario, van a recibirlo positivamente. No hay que tener miedo porque con equilibrio fiscal las cosas no deberían volverse locas, además están las bandas. Es un paso adelante importante porque el cepo es una trampa en la que postergás toda posibilidad de crecimiento”.

“Ellos sabían que era una prioridad y si demoraron hasta hoy es porque consideraron que faltaban condiciones para darle certeza al paso. Hay que darles un tiempo para ver cómo son las cosas y explorar el método, que funcionen todas las áreas del Gobierno”, consideró.

Macri también habló sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “Obvio que el Fondo atiende a aquellos que tienen dificultades, no es un banco comercial. No son idiotas, no te dan la plata para que te la fugues: negocian un plan económico y te dicen que vas a segur adelante”, dijo.

“Estas cosas demandan tiempo y seriedad, va para todos los que tienen que apoyar y para el Gobierno, que no tiene que caer en triunfalismos de ‘llevamos la inflación a 0 en 10 minutos’. Esa parte no está bien”, criticó.

Finalmente, el dirigente se refirió a su relación con Milei y a las versiones que hablan sobre una ruptura: “No lo veo desde agosto del año pasado, pero calculo que si tu problema es quien te ayudó a evitar cinco crisis terminales en 2024 y no aquellos que no quieren un cambio, estás poniendo tu energía en el lugar equivocado“.