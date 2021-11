Mauricio Macri, sobre el FMI: “La plata, lejos de fugarse, fue a reemplazar bonos de deuda que vencían”

Mauricio Macri es optimista respecto a las elecciones legislativas de este domingo. Para él, “frente a tanta tristeza, angustia y dolor que estamos viviendo por las cosas que han sucedido, va a haber un alivio y una esperanza”. En línea con eso, y al conversar con Radio Mitre, proyectó: “Vamos a ver que somos millones los argentinos que empezamos a decirle ‘basta’ a una cultura del poder oscura y perversa que maltrata y lamentablemente utiliza ese poder que le da el voto de los argentinos en beneficio propio y que realmente ha mostrado muy poco compromiso, solidaridad y responsabilidad a la hora de cuidar a los argentinos”.

En el programa “Ladran Sánchez”, el expresidente estimó que se profundizará el “rechazo” de la sociedad hacia el gobierno que conduce Alberto Fernández, y remarcó que eso agrava los problemas internos dentro del oficialismo. Así, lanzó que tras las elecciones “el colapso va a ser más profundo que en el kirchnerismo, va a colapsar la irracionalidad en la Argentina”. Tal como opinó, se viene “una ola arrolladora a favor del cambio”, dado que la sociedad pide “libertad, república y dignidad”. Entonces, disparó: “Creyeron que con estos planes ‘platita’ y con el miedo iban a conseguir dominar el país, y eso no está sucediendo”.

Según consideró el opositor, para Cristina Kirchner que el Gobierno pierda el domingo significaría que no podrá “someter”. “La vicepresidenta siempre ha utilizado el poder para someter a todos los que tiene alrededor”, disparó. Para él, “viendo la dignidad de la gente a la hora de ir a votar, algunos dirigentes recuperarán la dignidad de plantear ideas diferentes”. Así, contó que algunos gobernadores peronistas, durante su gestión, criticaban con gran dureza a Cristina. “Me dijeron que jamás iban a volver a avalar ideas tan lejanas a la república y en contra de la modernización y el respeto de los individuos en la ley, y los vimos a todos de vuelta alineados detrás de 20 meses de atropellos, de la creación sistemática de impuestos y de tratarnos a todos los ciudadanos como esclavos que tenemos que pagar los impuestos que al Gobierno se les ocurre para que ellos lo gasten en lo que se les antoje sin rendir cuentas”, dijo. Y siguió: “Ya vamos por los hijos y los nietos del cepo, han inventado ‘cepitas’ y ‘cepitos’ de todo tipo y especie”.

De igual modo, Macri apuntó que “el populismo no puede vivir sin la mentira”, que eso destruye la convivencia, y enfatizó: “Te niega hasta lo que estás mirando con tus propios ojos”. Más adelante, añadió que la grieta es entre “los que creen en la verdad frente a los que creen en la mentira”.

Para el exjefe de Estado, la Argentina “debe debatir cómo terminamos la agenda del siglo XX y cómo comenzamos la del siglo XXI”. Sobre eso, añadió: “No vayamos muy lejos. Todos nuestros vecinos lo han resuelto, no tienen inflación, tienen moneda, tienen crédito, y regulaciones amplias para salir al mundo y exportar”.

En relación a esto, criticó: “Le quieren seguir vendiendo a los argentinos que el FMI son unos señores malos, culpables de nuestros problemas, pero el problema no es el Fondo sino el Gobierno que no sabe hacía adónde quiere ir y no tiene ningún plan. El Fondo simplemente son los otros países, que le prestan dinero a los países que les presentan un plan que les parece razonable”. Y aclaró: “La plata, lejos de fugarse, fue a reemplazar, uno a uno, bonos de deuda que vencían y había que pagar”.

Hacia 2023: “Ojalá no se radicalicen y hagan una transición digna”

Al evaluar el panorama hacia las próximas elecciones presidenciales, el referente de Juntos por el Cambio opinó que la transición hacia 2023 será “difícil”, pero apuntó: “La Argentina va a entrar en un proceso inédito en la historia de cambios profundos”. Al respecto, señaló que habrá “más consciencia” de parte de la sociedad de que “con este sistema corporativo, mafioso y trabado que tiene la Argentina hace décadas, solo va a generar más pobres”.

Macri se mostró esperanzado, y subrayó: “Ojalá no se radicalicen, que reaccionen, entiendan y hagan una transición digna hacia la elección del 2023 tratando de bajar el nivel de daño que han hecho hasta ahora, pero lamentablemente son un ejército de demolición″.

En la entrevista, el expresidente también reflexionó sobre su rol en Juntos por el Cambio, y dijo que su “tarea hoy es trabajar por la unidad y fortalecer a todos aquellos que tengan vocación de liderar”.