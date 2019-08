Macri y Pichetto durante la conferencia de prensa en Casa Rosada Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

El presidente Mauricio Macri brindó hoy una conferencia de prensa desde Casa Rosada, luego de los resultados de las PASO. "Vamos a revertir la elección de ayer", dijo. "El cambio va a continuar", agregó junto a su candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto.

A su vez, sobre el efecto de las PASO en los mercados, dijo: "Esto es sólo una muestra de lo que puede pasar. El mundo ve esto como el fin de la Argentina".

"Tenemos mucho para recorrer. Toda elección es un mensaje y lo entendemos. Estamos acá para seguir trabajando. Estamos convencidos de que tenemos mucho para debatir y hacer y que la elección en octubre va a ser una buena oportunidad de mostrar que el cambio continúa. Vamos a hacer una buena elección para ir a la segunda vuelta", dijo el mandatario sobre el resultado de ayer.

En las primarias, la fórmula Macri-Pichetto logró el 32,33% de los votos, mientras que el Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner logró 47,66%.

Por otro lado, sobre la depreciación del peso registrada hoy, Macri dijo: "De la euforia que había en el mundo internacional el viernes, a partir de encuestas equivocadas, veíamos gente que venía a invertir, a apostar, a traer dinero, empleo. El lunes, ante el resultado adverso al gobierno, hemos tenido un día muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO, el dólar volvió a subir con las consecuencias que esto tiene".

"He instruido al equipo económico para que preparen las medidas económicas para cuidar a los argentinos, haciéndonos cargo de nuestra tarea que es gobernar", agregó.

En este contexto, Macri atacó la propuesta del Frente de Todos: "Tenemos que entender que el problema mayor es que la alternativa kirchnerista no tiene credibilidad y confianza en el mundo. Eso es algo que debería hacer una autocrítica el kirchnerismo y resolverlo. Construir esa credibilidad que no tiene. Hay un problema grave entre el kirchenrismo y el mundo, que no le confía lo que tiene que hacer. No es fácil, porque ellos ya gobernaron y tienen que hacer algo distinto de lo que hicieron antes".

"Es mi deber y mi misión trabajar codo a codo en este momento complejo que es la incertidumbre electoral en una economía que venía dañada, aunque sigo convencido de que estamos mejor con respecto a 2015. Hoy tenemos bases sobre las que podemos empezar a construir la argentina que soñamos. Ojalá en octubre la mayoría decida que vamos bien por este camino", dijo Macri.

"Si se confirma que el kirchnerismo gana la elección, el problema va a estar [el problema de la depreciación del peso y de la reacción de los mercados]. Esto es sólo una muestra de lo que puede pasar. Esto marca que por el pasado mucha gente decide que no deja su dinero en este país. Se va del país. Se los vengo diciendo hace tres años y medio. No podemos volver al pasado porque el mundo ve esto como el fin de la Argentina. El mundo cambió, no es el mismo que tenían ellos. La Argentina sin estar conectada al mundo no puede", concluyó.

En tanto, consultado sobre si habló con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, luego de los resultados de ayer, Macri dijo: "He llamado a todos los candidatos que quedaron confirmados en las PASO, para invitarlos a un proceso electoral constructivo que agregue valor y nos ayude hacia el futuro. Me comprometo desde mi tarea como Presidente a garantizar la convivencia. Y los que tienen visibilidad, tienen más responsabilidad de mostrar esta actitud para no generar más daños para la economía".

Sobre un posible cambio de los miembros del gabinete, Macri dijo: "Estamos gobernando. La elección está ahí nomás. Los cambios de gabinete se hacen cuando pasa una elección, no improvisadamente. Soy una persona que cree en el valor del equipo. Pienso que pueden ayudar a que las cosas funcionen mejor. Estamos convencidos. Es un debate que está abierto, somos gente que repensamos todos los días las cosas. Hoy lo expresamos con libertad. Estoy contento de que ayer tuvimos una elección donde se respetó la decisión de cada uno. Llegué acá con el voto de los argentinos para ayudar a los argentinos".