Sturzenegger criticó a la Anmat por buscar prohibir la comercialización de un desinfectante “antimufa” para el Mundial

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a sus cruces con organismos estatales y esta vez apuntó contra la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). El funcionario mileísta criticó al ente nacional por intentar prohibir la comercialización de un artículo de limpieza por supuesta publicidad engañosa.

“El Estado es el mal en estado puro II. Anmat elevó un informe a su titular, Luis Fontana, para no autorizar la venta del Poett Anti-Mufa que Clorox quería sacar para el mundial porque no estaba demostrado su carácter anti-mufa. Nada, eso. ¡VLLC!”, escribió este jueves el ministro en su cuenta de la red social X.

De esta forma, el funcionario mileísta —que suele criticar a organismos como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) o el Incaa— apuntó contra la decisión de Anmat de restringir la comercialización del producto que se había planteado como una edición especial de cara al Mundial 2026.

El posteo de Sturzenegger X

“El Estado no puede tener organismos que obstaculicen la comercialización de productos que no dañan ni perjudican a nadie. Que un comerciante tenga que pedir autorización para cambiar una etiqueta, lanzar una publicidad o simplemente vender un producto, independientemente de su tamaño o presentación, no es regulación sanitaria: es una traba innecesaria que encarece, demora y desalienta”, dijeron desde Desregulación a LA NACION.

A la crítica de Sturzenegger —que generó opiniones diversas en redes sociales— se sumaron el empresario Marcos Galperin, quien respondió al posteo con un emoji que emulaba a una cara con la boca cerrada y el exlegislador libertario Ramiro Marra, que escribió: “No podes ser tan vigilante, Anmat”.

Desde la cartera de Desregulación remarcaron a este medio que la función del Estado es actuar cuando un producto “afecta la salud o daña al consumidor”, no cuando hay “atributos que definen el mercado, que exige el consumidor con su elección y que cuida la competencia entre productores”.

“El Ministerio está trabajando para devolverle a ANMAT su función esencial: sanidad, inocuidad, seguridad. Todo lo demás no es cuidado; es burocracia que solo entorpece el comercio y limita el progreso sin proteger a nadie"

Regulaciones de Anmat

Este jueves, Anmat prohibió la comercialización de productos domisanitarios, es decir, destinados a la limpieza, desinfección o higiene. A través de la Disposición 2863/2026, censuró los artículos de limpieza y aromatizantes comercializados bajo las marcas “Re! Refillería Botánica” y “Aromas de la Tierra”.

Entre los productos incluidos aparecen limpiadores antigrasa, antibacteriales y multiuso, además de detergentes para lavavajillas y jabones líquidos para la ropa. El organismo detectó que eran promocionados tanto en una página web como en Instagram y sostuvo que carecían de registro ante la autoridad sanitaria.

Según la normativa, la firma vinculada a esos productos aseguró que no realizaba ventas interjurisdiccionales. Sin embargo, en las actuaciones se incorporaron capturas de pantalla donde se ofrecían envíos a todo el país. La Anmat dispuso, además, comunicar la situación a organismos vinculados con la defensa del consumidor y el control comercial.

La Anmat prohibió, entre varias productos, una marca de insecticidas líquidos Unsplash

La Disposición 2794/2026, en tanto, se centró en productos para limpieza de automóviles. La Anmat prohibió la comercialización de artículos de las marcas Cars Willis, Gloss Lab, Revisur, Lambik, Secoo Waterless, Panthom Car, Rino Car Products y Amspro, luego de recibir denuncias sobre publicaciones en redes sociales y plataformas de venta digital. Aclaró que algunos productos específicos de las marcas Rino Car Products y Amspro sí contaban con inscripción vigente y quedaron exceptuados de la prohibición.

En el caso de Rino Car Products, la investigación detectó que ciertos artículos exhibían datos de registro correspondientes a una firma que había sido dada de baja del Registro Nacional de Establecimientos años atrás. La Anmat sostuvo que se desconocían las condiciones de manufactura de los productos involucrados, y ordenó prohibir su uso y distribución hasta tanto regularicen su situación.

Las medidas también alcanzaron productos domisanitarios de la marca Gorrión. Mediante la Disposición 2864/2026, la Anmat prohibió insecticidas líquidos, tabletas termoevaporables, espirales contra mosquitos, desinfectantes, limpiadores, perfumes para ropa y lustra muebles que se comercializaban tanto en una página web como en plataformas digitales.

El organismo indicó que la firma titular había tenido habilitación, pero que esa autorización fue dada de baja en 2024. En ese expediente, la autoridad sanitaria precisó que algunos insecticidas específicos sí poseían registro vigente en la provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, la prohibición sobre esos productos se limitó al resto del país. Además, se ordenó instruir un sumario sanitario contra la firma vinculada a la marca por presuntos incumplimientos a la normativa vigente.