Mauricio Macri vuelve para reanimar a Pro con la mira en 2027, pero no prevé anticipar una candidatura presidencial

Mauricio Macri vuelve a salir a escena. El principal aliado que tuvo hasta ahora Javier Milei encabezará hoy una cumbre del Consejo Nacional de Pro, en Parque Norte, con el objetivo de recuperar el espíritu de su partido y activar la discusión sobre la estrategia electoral con vistas a la competencia de 2027.

Macri reaparece en un momento complicado para el gobierno de Milei. Al revuelo que provocó el caso de Manuel Adorni se sumaron las nuevas revelaciones en torno a la causa $LIBRA, con la difusión de chats y llamadas del lobista Mauricio Novelli, que actuó de nexo entre el Presidente y los creadores de la criptomoneda. Sin embargo, el titular de Pro no piensa salir a pegarle a Milei con los asuntos que más incomodan a la Casa Rosada ni tiene previsto ensayar un discurso rupturista. Al contrario, sus colaboradores deslizan que Macri hará equilibrio, con un mensaje anclado en el contexto actual y su mirada hacia el futuro. Se estima que ratificará su apoyo a las reformas estructurales que Milei impulsa en la economía, marcará sus diferencias -sin golpes bajos, prometen sus asesores- y evitará anticipar el debate sobre si Pro tendrá o no un candidato a presidente en 2027. “No vamos a anunciar nada”, anticipan allegados a Macri.

Mauricio Macri, titular de Pro Fabián Marelli

En las últimas semanas, el titular de Pro dejó trascender que su partido iba a presentar postulantes en todas las categorías dentro de dos años: desde presidente hasta gobernadores y legisladores nacionales. De hecho, en octubre pasado, Macri dijo en Chile que Pro se alistaba para volver a la disputa por el poder en 2027 y que tendría un postulante propio. No obstante, se topó con la resistencia interna del ala acuerdista, que encabezan el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el senador bonaerense y exintendente de General Pueyrredón Guillermo Montenegro o el jefe de bloque de Pro en Diputados, Cristian Ritondo. Ellos no querían que Macri saliera a posicionarse como una alternativa a Milei: apuestan a cuidar el vínculo con la Casa Rosada, para no ahuyentar a la porción del electorado antikirchnerista que aún los acompaña.

Ante las tensiones que provocó la reaparición de Macri, sus colaboradores intentaron moderar las expectativas en las últimas horas. Frente a los casos de Adorni y $LIBRA, repiten que no van a “hacer leña del árbol caído” y aseguran que no es necesario apurar la discusión electoral de 2027, con el argumento de que Macri pretende cuidar la gobernabilidad.

Mauricio Macri encabeza la reunión del Consejo Nacional de Pro

Es que los estrategas de Macri concluyeron que todavía no tienen margen para desmarcarse. Creen que sus seguidores continúan respaldando el proyecto de Milei, por lo que sería riesgoso en términos políticos plantarse ahora como una alternativa al gobierno de los libertarios. “No vamos a hacer nada que ponga en riesgo el cambio”, señalan cerca del titular de Pro, quien no habla con Milei desde fines de octubre pasado.

Desde las oficinas de Macri aseguran que la meta primordial del mitin en Parque Norte será exhibir a su dirigencia una hoja de ruta para reconstruir a Pro, que quedó diezmado con la llegada de Milei a la Casa Rosada. Aseguran que apuestan a rearmar al partido amarillo desde “abajo hacia arriba” y que apuntan a pelear por el control de unas cien intendencias en 2027. En resumen, ratifican que el expresidente procura mantener en pie a Pro, como una opción republicana y liberal con vocación de poder, pero no prevé adelantar el debate sobre cuál será el esquema de alianzas de Pro durante el año próximo.

Al encuentro en Parque Norte asistirá la mayoría de los jefes partidarios y referentes del macrismo en el interior del país. Se espera la presencia del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, Frigerio, Ritondo; la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; el secretario general de Pro, Fernando de Andreis; y la titular de la Fundación Pensar, María Eugenia Vidal, entre otros. También estará Gisela Scaglia, exvicegobernadora de Santa Fe y titular del bloque de Provincias Unidas en Diputados. El gran ausente será Diego Santilli, ministro del Interior y el último nexo del macrismo con el Ejecutivo, quien tiene previsto viajar a Tucumán junto a Milei. Hábil para relacionarse, Santilli logró por ahora salir ileso de la feroz disputa de poder entre Karina Milei, los Menem y Santiago Caputo. Se pintó de violeta sin desafiarse de Pro y apuesta a que su postulación a gobernador bonaerense termine decantando por sí sola.

Santilli no irá a la cumbre de Pro Presidencia

Entre los leales a Macri están convencidos de que no habrá más saltos a LLA: “Si Santilli se va de Pro, va a valer la mitad”, calculan. Además, argumentan que los desplantes a Patricia Bullrich, Diego Valenzuela o Montenegro no estimulan las mudanzas.

Tensión y grieta interna

Las diferencias que existen en la cúpula de Pro sobre el posicionamiento que debe tener el partido frente a la Casa Rosada no son una novedad. Están los que creen que la fuerza debe posicionar a Macri como candidato a presidente en 2027 para fortalecerse de cara a una eventual negociación con Milei y los que procuran que Pro se mantenga como un aliado incondicional de LLA e intente replicar el acuerdo electoral de 2025. A la mayoría de los dirigentes con trayectoria en Pro les preocupa la ausencia de una estrategia para recobrar músculo en el Congreso. Es decir, asumen que el macrismo no solo debe retener la Ciudad en 2027, sino sumar la mayor cantidad de diputados y senadores nacionales para poder incidir en la discusión sobre el poder real después de los comicios. “Hay que jugar como un equipo grande y aspirar a la presidencia”, sintetizan.

Frigerio, Montenegro, Santilli, Torres y Ritondo Archivo

El lunes último, las tensiones internas en Pro volvieron a aflorar en una reunión vía Zoom de la mesa chica que presidió Macri. Durante la charla, Frigerio se mostró tajante. Planteó que cometerían un grave error político si se jugaran a promover ahora un candidato a presidente. Dijo que no era el momento ya que tenían funcionarios dentro del gabinete de Milei -el caso de Santilli, un posible candidato a gobernador bonaerense en 2027- y que la sociedad no estaba dispuesta a escuchar propuestas o planteos electorales. Ritondo y Montenegro, dos abanderados de los acuerdistas, respaldaron la postura de Frigerio. “Si anuncian un candidato en Parque Norte, hacen la de [Elisa] Carrió: agarran la carterita y se van”, avisaron cerca de uno de ellos.

En ese grupo consideran que Pro no tiene un candidato a presidente ni un dirigente que pueda ser competitivo a nivel nacional. Torres, por caso, es un hombre con ambiciones, pero viene de un traspié en las legislativas pasadas, cuando quedó tercero en Chubut con el sello de Provincias Unidas. “¿Qué vamos a lanzar en Parque Norte? ¿Un candidato a presidente que no tenemos? Es una locura”, despotricó uno de los altos mandos de Pro.

Los macristas más audaces deslizan que los gobernadores tienen un juego más conservador, porque dependen del giro de fondos de la Casa Rosada y necesitan retener el poder en sus distritos.

En los últimos meses, Macri insinuó que le gustaría reclutar a un outsider para proponerle que se postule a presidente. Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, ya fue descartado. El empresario es un ferviente defensor del modelo de Milei en las redes y no tiene interés en ponerse el traje de candidato de Pro. “Antes de votar a otro outsider, me quedo con Milei”, cuestiona uno de los acuerdistas.

Saludo entre Axel Kicillof y Mauricio Macri en la cena de apertura de Expoagro 2026 Expoagro

En el entorno de Macri no descartan ninguna alternativa, ni siquiera la chance de que juegue el propio expresidente. Es sabido que no está entre sus mayores deseos. “Macri solo se va anotar si sabe que gana”, vislumbra uno de sus fieles.

Hoy, en Parque Norte, un integrante de la vieja guardia intentará agitar al núcleo duro para se escuchen cánticos a favor de una candidatura de Macri cuando el expresidente suba al escenario. “La única posibilidad de que recuperemos diputados y senadores es tener a Mauricio en la tira boleta. Y si sacamos diez puntos, sacamos diez puntos”, aventura.

La apertura del evento -esperan reunir a más de 600 dirigentes- estará a cargo de Jorge Macri, quien intenta recomponer la relación con Milei y evita confrontar, pese a que los karinistas no detienen la ofensiva porteña. Luego, Vidal estará al frente del primer bloque con la exposición de la Fundación Pensar. También habrá un panel para los gobernadores y los jefes de los bloques de diputados y senadores: Ritondo y Martín Goerling.

Por último, está previsto que hablen De Andreis y Soledad Martínez. El cierra estará a cargo de Macri. Los organizadores prevén sorprender a los invitados con una suelta de globos para recordar viejos tiempos.