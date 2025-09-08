Maximiliano Bondarenko criticó el plan económico de Milei: “Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes”

A menos de 24 horas de la dura caída que sufrió La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el excomisario Maximiliano Bondarenko, diputado bonaerense electo por el partido de Javier Milei en la tercera sección electoral, vinculó la derrota en las urnas con el programa económico del Gobierno.

Bondarenko, una de los principales apuestas de Sebastián Pareja y Karina Milei en la competencia bonaerense, ensayó una autocrítica después de que Fuerza Patria se impusiera por 13 puntos en las legislativas del distrito más poblado del país.

En una entrevista con CNN Radio, el exconcejal de Juntos por el Cambio en Florencia Varela se diferenció del Presidente, quien atribuyó la victoria del peronismo al peso de la “aparato” y a los errores del armado político, y habló del impacto de la situación económica en las preferencias del electorado bonaerense.

Bondarenko: “Mi vieja no llega a fin de mes, la economía es un desastre"

“Hay que ver cuáles fueron los errores políticos que hemos cometido, no solamente en la campaña sino en el trayecto de estos dos años. Seguramente habrá cuestiones que se tienen que modificar”, sostuvo.

Si bien dijo que no entiende de economía porque es policía, el legislador electo de LLA alertó sobre los efectos del modelo de Milei. “No puedo hablar mucho de economía porque soy policía. Creo que todo tiene que ver [con el revés electoral]. Mi mamá es jubilada, tiene 91 años y no llega a fin de mes”, relató Bondarenko.

Verónica Magario, quien encabezó la boleta de Fuerza Patria en la tercera sección, el bastión emblemático del PJ, venció a Bondarenko con holgura (53% a 28%).

“Sabemos la problemática -dijo Bondarenko-. Nuestro presidente dijo que íbamos a tener que ajustarnos. Se hizo ese ajuste y los argentinos lo siguen bancando. Pero evidentemente otra parte nos está diciendo que abramos los ojos en algunas cuestiones, que tenemos que empezar a rever y reflexionar, hay un camino en el que nos estamos equivocando.”

Por último, el excomisario de la Policía Bonaerense reclamó escuchar el reclamo de la sociedad. “El que sabe y tiene la batuta es el ciudadano, no la política. Nosotros somos servidores públicos y tenemos que empezar a escuchar”, subrayó.

Las palabras de Bondarenko, uno de los elegidos por Pareja y los Menem, los armadores políticos de Karina Milei en Buenos Aires, agitaron aún más la interna en la cúpula del Gobierno. Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, uno de los máximos referentes de la agrupación militante Las Fuerzas del Cielo, que se referencia en Santiago Caputo, el principal consejero de Milei, salió a cruzar a Bondarenko.

“El flamante diputado electo por la Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina un día después de la elección”, escribió en la red social “X”.

El propagandista del Gobierno aprovechó el traspié del excomisario de la bonaerense para apuntar contra Pareja y los Menem, quienes mantienen una puja de poder con los “celestiales” que responden a Caputo. “Estas son las consecuencias de poner a gente que no conoce y, por sobre todo, que no cree en el Presidente Milei”, resaltó.

Anoche, Parisini, quien supo anticipar el despido de ministras y controla las milicias digitales de LLA, había presionado por cambios en el Gabinete.

Después del contundente triunfo del peronismo en la provincia más decisiva del país -ganó en seis de las ocho secciones-, Milei reconoció errores políticos, pero ratificó el plan económico y dijo que no cambiará el régimen cambiario.

“Hemos tenido un claro revés y hay que aceptarlo”, se lamentó Milei al subir al escenario en el búnker de Gonnet. Escoltado por Santiago Caputo, su hermana Karina y algunos de sus ministros, minimizó el golpe y atribuyó la dura caída a la incidencia del “aparato” peronista, pero prometió una autocrítica.