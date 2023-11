escuchar

El gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, criticó la idea del macrismo de promover a Cristian Ritondo (Pro) para presidir la Cámara de Diputados durante el gobierno del presidente Javier Milei. El santafecino estimó, sin dar nombres, que de cumplirse ese acuerdo no se respetaría la “línea de sucesión”: ese lugar le corresponde a La Libertad Avanza, añadió. “No debemos cogobernar, sino acompañar”, sostuvo.

Además, Pullaro minimizó el impacto en el resultado electoral del acercamiento de Macri a Milei. “Era un hecho matemático. La gente estaba cansada del kirchnerismo”, explicó.

Consultado en la pantalla de LN+ sobre el rol que tendrá Juntos por el Cambio durante la gestión de Javier Milei, Pullaro explicó: “Se viene una Argentina distinta. Yo soy un hombre de Juntos por el Cambio. Pertenezco a la UCR, pero nosotros vamos a acompañar de manera institucional para que al gobierno le vaya bien. Para que el país salga adelante”.

En esa línea, analizó que en su provincia muchos electores que lo votaron a él en las elecciones generales también votaron por Milei en el balotaje. “El votante que nos acompañó a nosotros también acompañó a Milei porque nunca hubieran acompañado a un kirchnerista”, dijo el mandatario radical y agregó: “El ADN de Santa Fe es de una provincia a la que el kirchnerismo le hizo daño. Nos abandonaron en materia de seguridad”.

Para Pullaro es un error “cogobernar”. “Creo que Juntos por el Cambio tiene que acompañar de manera institucional, no ser parte del gobierno o cogobernar”, enfatizó el gobernador.

“ No tenemos que cogobernar sino ser una fuerza política que acompañe al gobierno ”, sostuvo y expresó: “No creo que esté bien presidir la Cámara de Diputados. No está la línea de sucesión ahí”. Si bien aclaró que no da “nombres propios” puntualizó que ese rol le pertenece al partido ganador de las elecciones. “Lo tiene que poner La Libertad Avanza y quien ganó las elecciones”.

El gobernador, que aún no asumió, reconoció que no le parece mal que Patricia Bullrich acepte el cargo de ministra de Seguridad y Defensa, pero sí que se cumpla con una función que no fue asignada por la sociedad: “En términos personales cualquier fuerza política puede hacer un aporte. Pero no corresponde lo otro, hasta parece una avivada. No estamos para cogobernar, la sociedad no nos puso en ese lugar”.

A su vez, descartó que Milei hubiera ganador el balotaje frente al ministro de Economía Sergio Massa por la posición que adoptaron Mauricio Macri y Bullrich, sino más porque la “sociedad estaba cansada de kirchnerismo”. “Era algo matemático”, indicó.

LA NACION