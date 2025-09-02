Maximiliano Pullaro se metió en la campaña bonaerense y respaldó a dos candidatos radicales de Somos Buenos Aires

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se reunió con dos candidatos radicales de Somos Buenos Aires para respaldar su postulación en la recta final para los comicios bonaerenses del 7 de septiembre. Es la primera vez que un mandatario de Provincias Unidas respalda públicamente la lista de la tercera vía local, que también integran la Coalición Cívica y peronistas disidentes.

En un agitado cierre de listas, la Unión Cívica Radical logró ubicar a cuatro de sus referentes como cabezas de las listas seccionales. Es el caso de Pablo Domenichini, en la tercera sección electoral, y Pablo Nicoletti, en la octava.

Ambos se reunieron este lunes con Pullaro, con quien discutieron sobre políticas de seguridad, uno de los principales temas en agenda en el Gran Buenos Aires para la contienda electoral de este domingo.

“Los platenses no podemos seguir viviendo con miedo. La experiencia de Maximiliano en Santa Fe demuestra que, con coraje y planificación, se puede recuperar la seguridad. Ese ejemplo lo queremos llevar a nuestra ciudad”, afirmó Nicoletti, presidente de la UCR platense, tras el encuentro en la Casa de Santa Fe en la ciudad de Buenos Aires. Allí, el mandatario provincial también grabó videos en los que llama a votar por los dos candidatos radicales.

Los mensajes de apoyo se publicaron en las cuentas oficiales de los dos postulantes a la Legislatura bonaerense en X (ex-Twitter), pero, al cierre de esta nota, no habían sido compartidos por el mandatario provincial en su propia cuenta.

“El apoyo de un gobernador como Pullaro que logró ordenar una provincia compleja sin caer en los extremos, es un respaldo muy importante para este camino, que estamos construyendo con seriedad y sentido común”, expresó Domenichini. Según la consultora Proyección, el también rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown tiene una intención de voto del 4%.

Tras la reunión en la ciudad de Buenos Aires, el gobernador santafesino también respaldó a Josefina Mendoza, candidata a senadora bonaerense por la primera sección electoral.

El respaldo de Pullaro es la primera expresión pública de apoyo que recibe Somos Buenos Aires de parte de uno de los fundadores de Provincias Unidas. Los cinco gobernadores (Pullaro, Ignacio Torres, Claudio Vidal, Carlos Sadir y Martín Llaryora) habían acordado apoyar únicamente listas nacionales en los territorios que conducen para, entre otras cuestiones, ahorrarse derrotas electorales a pocos meses del nacimiento del frente que aspira a presentar una fórmula presidencial competitiva en 2027.

Los candidatos de Somos también cuentan con el apoyo del exgobernador cordobés Juan Schiaretti, quien encabezará la nómina de Provincias Unidas para diputados nacionales en Córdoba. El excandidato presidencial participará el jueves de una recorrida de campaña por La Matanza, junto al primer candidato a concejal de Somos. Según pudo saber LA NACION, recorrerá una fábrica local.

Este miércoles, Schiaretti también asistirá al cierre de campaña de Somos Buenos Aires que encabezará Julio Zamora, candidato a legislador por la primera sección electoral, en Tigre. También está prevista la presencia de Florencio Randazzo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. El 26 de octubre, competirá bajo el sello Provincias Unidas, aunque, como informó LA NACION, la inscripción del sello en el distrito que conduce Axel Kicillof generó tensión entre los fundadores del frente federal.

Al final, Pullaro también se involucró en la campaña bonaerense, pese a las críticas que Schiaretti recogió dentro del grupo de mandatarios de Provincias Unidas.

El exministro de Transporte también participó de la reunión en la Casa de Santa Fe con Pullaro y, según indicaron en el entorno de Randazzo a LA NACION, el mandatario provincial podría acompañar al exfuncionario en actividades de campaña rumbo a los comicios nacionales de octubre. Y es que el cuarto lugar de la lista que encabeza lo ocupa la radical Danya Tavela.

LA NACION intentó contactar a Pullaro para confirmar esta versión, pero al momento de esta publicación no había recibido respuesta.