El alumno que mató a un compañero en San Cristóbal integra una red que venera la masacre de Columbine

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el alumno de 16 años que mató a un compañero de colegio en la ciudad de San Cristóbal, Santa Fe, formaba parte de una comunidad virtual internacional que hacía alusión a otros episodios de violencia escolar e incluso trataba de imitarlos. “No es un caso aislado. No es un caso de bullying”, explicó este miércoles.

“Hacen análisis de asesinatos masivos, tienen conductas nihilistas, misantrópicas que apuntan a admirar la violencia y ejecutar actos de violencia. Este es un fenómeno del que lamentablemente tenemos un indicio en el país. En los últimos dos años, la PFA en colaboración con el FBI, identificó 15 casos y cuatro más en análisis”, detalló Monteoliva tras el hecho ocurrido el 30 de marzo, cuando un adolescente ingresó al patio de la Escuela Normal N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, disparó por lo menos cinco veces con una escopeta 12/70 y mató a un alumno de 13 años.

Esta información ya había sido adelantada en un informe elaborado por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) de la Procuración General de la Nación, que describe una subcultura digital trasnacional que opera en las plataformas más populares y que tiene como objeto de culto a los perpetradores de tiroteos masivos, en especial, aquellos cometidos en escuelas.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, acompañó a la ministra en la conferencia y dio más detalles sobre la investigación. “No fue un brote psicótico. Se pudo detectar que este joven participaba de una red internacional: se trata de una subcultura digital que se denomina TCC (True Crime Community, por sus siglas en inglés)“, explicó.

Y añadió: “Desde ese lugar parten de la veneración de delitos violentos y en algunos casos llegan a la imitación. Encuentran los ámbitos de pertenencia en esos lugares”.

La investigación de la PFA

Guillermo Díaz, jefe de la Unidad del Departamento Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA), explicó de dónde surge la subcultura que venera a este tipo de crímenes y cómo es su funcionamiento. “Este tema no es un hecho aislado, lo venimos trabajando desde hace dos años con quince años de similares características, pero nunca había sucedido algo como esto", dijo.

“Esta subcultura digital responde a lo que es TCC, algo transnacional, descentralizado. No tenemos que fijarnos en una estructura física de una persona; es una comunidad digital, una subcultura que está fascinada por diferentes tiradores seriales. Se origina en 1999 con la masacre de Columbine“, indicó. El tiroteo ocurrido en un colegio del estado de Colorado, Estados Unidos, fue perpetrado por dos estudiantes de secundaria, quienes asesinaron a 12 alumnos y a un profesor antes de suicidarse.

Tal como enumeró, estos grupos funcionan de cierta forma: comienzan a compartir el material ilícito a través de diferentes plataformas digitales, como foros o páginas de Internet. Luego, pasan a grupos privados, como Discord o Telegram. “En la cuarta etapa, comienzan a planificar ataques. Quieren imitarlos, pasan a ser héroes“, aseveró el efectivo de la PFA.

Peritos policiales en la Escuela Mariano Moreno, de San Cristóbal. Marcelo Manera - LA NACION

Sobre el caso particular de San Cristóbal, expresó que partieron de un barrido en redes sociales. Hace pocos días, la Policía de Investigaciones (PdI) de Santa Fe identificó y aprehendió a un niño de 16 años en Sunchales como presunto autor de un mensaje viral que prometía una nueva masacre en secundarias de la región. “Hicimos dos allanamientos del menor y posteriormente una construcción en el ámbito escolar. Se trabaja principalmente sobre la copia forense del teléfono celular del tirador”, detalló y marcó: “De ese análisis, empezamos a observar la estrecha vinculación del tirador activo con este otro menor“.

“La PdI de Santa Fe procede a la detención de este menor sindicado como estrecho colaborador del tirador activo”, dijo Díaz. En el procedimiento, según pudo saber LA NACION, fue secuestrado un revólver con su tambor completo de munición; el arma sería propiedad del abuelo del menor. Además, se incautaron de numerosos dispositivos informáticos.

Finalmente, relacionó los dos casos a un fenómeno cultural conocido como el movimiento incel, una comunidad digital que combina celibato involuntario, misoginia extrema y discursos de odio hacia las mujeres.

“Es un movimiento de chicos heterosexuales que odian a las mujeres y a los varones que obtienen relaciones románticas felices. El odio llega a tal punto que cometen masacres contra esas personas", aclaró Díaz y sumó: “Es tal cual se vio en la serie Adolescencia. Si bien esta causa está en investigación, se pudieron identificar estos indicadores”.