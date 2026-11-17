El diputado nacional Máximo Kirchner insistió con la candidatura presidencial de su madre, la expresidenta Cristina Kirchner, en las elecciones de 2027. En una jornada en la que el exministro de Economía Sergio Massa intentará aglutinar sectores del peronismo detrás de su figura, con un acto en San Fernando sin representación del sector del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el líder de La Cámpora aseveró que el cristinismo buscará hasta el cierre de listas del año próximo que la exmandataria pueda participar. Desde junio de 2025, Cristina Kirchner cumple una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, bajo el régimen domiciliario.

“Esperaremos el cierre de listas del año que viene, vamos a trabajar para que Cristina sea candidata hasta el último día. Lo mejor sería que la sociedad argentina pueda votar a Cristina. Vamos a trabajar para eso hasta el día del cierre de listas en 2027″, afirmó Máximo Kirchner a Radio Noticias de La Pampa. El diputado se encuentra en Telén, un municipio del oeste pampeano que gobierna La Cámpora (el intendente es Saúl Echeveste), donde conmemorará el Día de la Militancia (que el peronismo celebra cada 11 de noviembre, por el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, en 1972, tras su exilio en España).

“Nosotros no tenemos problema en competir con nadie, pero queremos competir. Queremos que ella pueda ser candidata y que el peronismo y la sociedad argentina voten libremente. No puede ser que el Poder Judicial sea el que salde las discusiones políticas en la Argentina”, cuestionó el jefe de la agrupación La Cámpora.

Máximo Kirchner, junto al intendente de Telén, el camporista Saúl Echeveste, y un vecino de esa localidad pampeana La Cámpora

Según Máximo Kirchner, su madre cosecha buenas mediciones en las encuestas de opinión pública. “Cristina está buscando recuperar sus derechos, y somos millones de argentinos y argentinas quienes queremos ejercer nuestro derecho de elegir libremente en las elecciones de 2027. Las encuestas, del lado que se te ocurran que salgan, muestran a Cristina la mayoría de las veces en el primer o segundo lugar de preferencia del pueblo argentino. Y la verdad que sustraerle a la sociedad argentina la posibilidad de poder elegir libremente, y más en el estado actual de la economía, es un sinsentido”, aseveró.

Este martes, en San Fernando, Massa prevé ponerse al frente de un encuentro de sectores variados del peronismo, con el objetivo de posicionarse para una hipotética candidatura en 2027. La Cámpora enviará delegados al acto, pero no estará el Movimiento Derecho al Futuro, espacio interno de Kicillof en el peronismo, que no fue invitado. El gobernador no tendrá acto propio por el Día de la Militancia.

Máximo Kirchner, en las calles de Telén La Cámpora

“Si algo no hubo en el proceso judicial que condenó injustamente a Cristina fue imparcialidad. Tanto es así que muchos de los jueces que la juzgaron jugaban al fútbol en la quinta del expresidente [Mauricio] Macri”, dijo Máximo Kirchner. “Los responsables de su injusta prisión sabían que, cuando avanzara el plan económico de [Javier] Milei en la Argentina, las consecuencias serían las que estamos viendo, y entendieron que eso podría llevar a que la sociedad buscara a Cristina como solución en una boleta”, consideró.