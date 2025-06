Máximo Kirchner dijo que prefiere no reemplazar a Cristina como candidato bonaerense

Máximo Kirchner se mostró este jueves reacio a una eventual candidatura a diputado bonaerense en la tercera sección electoral, con miras a los comicios del 7 de septiembre, en reemplazo de Cristina Kirchner. Tras la condena a seis años de prisión contra la expresidenta en la causa Vialidad, que además la inhabilita a ejercer cargos públicos, el referente de La Cámpora manifestó: “En mi caso no me resulta muy simpático hacerlo con la proscripción”.

“Habrá que pensarlo, uno está siempre a disposición de su fuerza política”, señaló Máximo Kirchner en plena interna entre sectores de La Cámpora y del kicillofismo por el armado de las listas para las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

“Me parece que está muy mal lo que está sucediendo”, apuntó el titular del PJ bonaerense, en diálogo con Radio con Vos, contra el fallo de la Corte Suprema que condenó a la exmandataria a seis años de prisión. “Durante el gobierno de Néstor había una presión muy fuerte, durante los primeros meses, de que fuera preso De la Rúa o Menem. Un día hablando con él le pregunto y me dice: “Primero, yo no decido quién va preso y segundo, la gente no come presos. No podemos perder tiempo en eso, hay que sacar a nuestro país adelante”, planteó el titular del PJ bonaerense.

Y retomando la cuestión electoral, completó: “Creo que el primer éxito que podemos lograr como fuerza política es que en la provincia de Buenos Aires la cantidad de asistentes sea lo más alta posible a votar. Y si podemos obtener una victoria, mejor”.

En tanto, el referente de La Cámpora destacó también los alcances de la marcha a Plaza de Mayo ayer en reclamo de libertad a Cristina Kirchner. “Hubo un reflejo de la sociedad de poner límites a esta forma de ejercicio y abuso de poder de ciertos sectores en la Argentina y si eso lo podemos hacer para evitar proscripciones, para que las representaciones populares y que la sociedad decida poder ejercerlas y sentirse que puede votar lo que quiere, claro que lo podemos a hacer con un montón de cosas más”, resaltó.

“Para mí la solidaridad de sectores no peronistas de ayer fue muy importante y creo que el peronismo debe tomar nota cuando debe ser solidario también con aquello que no tiene que ver con su día, su liturgia y sus quehaceres”, agregó.

Por otro lado, el diputado de Unión por la Patria volvió a criticar la gestión económica del Gobierno y apuntó contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que habilitó al oficialismo a sellar un acuerdo de refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Se eliminan las tres condiciones de monto, plazo e interés. Se está emitiendo deuda sin un montón de condiciones que los demás gobiernos sí tuvieron”, advirtió.

“Lo que hay que entender es que esto se va a pagar en un momento, y cuando vengan a cobrar, ¿quién piensan que va a hacerse cargo de eso, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) o los trabajadores registrados y no registrados, los que estaban en la Salada, los que son mecánicos de la SMATA, los trabajadores de la UOM?”, cuestionó al respecto.

Pese a sus críticas contra “sectores del poder económico”, a quienes días atrás responsabilizó por el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra su madre, Máximo Kirchner aseguró que podría sentarse a dialogar con estos en pos de una construcción política.

“El problema es que generalmente no quieren discutir y dialogar qué país queremos. Quieren un país que sirva a sus intereses y ahí es donde entra la gran pelea. Y el país que queremos nosotros quizás sirva a sus intereses, pero no en la rapidez y en la cantidad que ellos buscan acumular”, aseveró. “Más allá de que pueden generar 15 mil puestos de trabajo, 20 mil puestos de trabajo, obviamente eso no da pátina de llevarse puesto todo. Es una cuestión de representaciones, límites y lugares”, añadió.