A menos de 24 horas de ser agredida durante una sesión en el Concejo Deliberante de Villa Gesell, la concejala Clarisa Armando, presidenta del bloque local de Pro, habló sobre las marcas físicas que le dejó el violento momento ocurrido en la tarde de este lunes en el recinto legislativo. “Estoy bien, pero me pegaron varios golpes de atrás. Tengo moretones en la cola y en la espalda”, denunció en diálogo telefónico con LA NACION. La mujer, que responsabilizó al intendente local por lo sucedido, se alistaba para ampliar la denuncia ante la Justicia e identificar a los agresores.

Tanto para la oposición como para el oficialismo era una sesión importante ya que estaba en juego el proyecto del presupuesto local para 2026, pero no hubo consenso al respecto. “Sabíamos que el encuentro iba a estar marcado por la tensión, pero no que sería de este tipo de violencia”, afirmó Armando, que añadió que ella “no respondería nunca a los agravios”.

Habló la concejala de Pro agredida en Villa Gesell en medio de una sesión. @clarisaarmandook

(GIF) "Video: agredieron a una concejala de Pro durante una sesión en Villa Gesell"

Cuando la mayoría votó en contra del presupuesto, los ánimos se caldearon. Un grupo de funcionarios de la oposición decidió levantarse para dar por finalizada la sesión y allí comenzaron a lanzar botellas por el aire. Una de ellas fue directo al rostro de Armando, que permanecía inmóvil mientras una joven la amedrentaba cara a cara.

Video: agredieron a una concejala de Pro durante una sesión en Villa Gesell

“Eso no fue nada. Cuando salí del recinto junto a una compañera del bloque que se había descompensado nos comenzaron a pegar patadas. En medio del tumulto, y con pocos policías presentes, no solo me golpearon a mí sino que también al ambulanciero y a la enfermera”, contó la edil de 51 años que responde al diputado nacional Cristian Ritondo.

“Me pegaron varios golpes de atrás. Tengo moretones”: la denuncia de la concejala agredida en Villa Gesell. captura de video

Según su testimonio, las agresiones fueron protagonizadas por afiliados al sindicato municipal de Villa Gesell y a la seccional Camioneros de esa ciudad. En uno de los videos que se hizo viral, se ve a Armando salir del edificio del Concejo acompañada de un efectivo policial en medio de empujones y una catarata de insultos.

“Me pegaron varios golpes de atrás. Tengo moretones”: la denuncia de la concejala agredida en Villa Gesell

“El intendente [Gustavo Barrera] recortó el servicio de recolección de residuos y nos echó la culpa a los concejales, dijo que lo hacía porque no aprobábamos el presupuesto, por eso es que los sindicatos se movilizaron. Pero se trata de un problema por un acuerdo político”, añadió Armando.

Hoy en Villa Gesell el oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal Clarisa Armando y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto de 64 mil millones de pesos, el doble de lo que costaba gobernar este municipio. Les pegaron adentro del… pic.twitter.com/SF05RBxLxs — PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) May 5, 2026

Tanto este martes como mañana, miércoles, debería haber reuniones de comisión en el recinto legislativo, pero la concejala agredida no sabe si asistirá porque entiende que no están dadas las condiciones de seguridad.

Agredieron a una concejala de Pro durante una sesión en Villa Gesell. captura de redes

“Voy a ir a la fiscalía a ampliar la denuncia que hicieron los otros concejales de la oposición mientras yo estaba en el hospital y dejar constancia para que se tomen las medidas necesarias. Incluso, nos amenazaron y solicitaron nuestros domicilios. Nunca pensé en vivir una situación similar”, cerró la legisladora.