Máximo Kirchner le pidió a Mauricio Macri “que se tranquilice” y que tenga “un poco de autocrítica”

Máximo Kirchner, el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, le contestó a Mauricio Macri, que había pedido a la administración actual que cambie el rumbo, y aseguró que el expresidente tiene que hacer “un poco de autocrítica”.

Durante un acto de campaña en Vicente López, Kirchner aseguró: “A Macri le pido que recupere el centro. Que se tranquilice, que baje un cambio, que tenga un poco de autocrítica, porque gobernó muy mal y eso lo llevo a ser el primer presidente que se presentó y no ganó una reelección”.

“Es importante que recupere el eje porque hay quienes se sienten representados por él”, remarcó el diputado y agregó: “Nosotros no nos sentimos superiores moralmente a nadie, tampoco inferiores. Pero no creemos que se pueda tomar vino en un barrio si y en otro no, que haya universidad para algunos y los demás no puedan ir”.

Según Kirchner “esa lógica es la que hay que debatir y debatir, porque hay una lógica política que dice que depende de dónde naces para acceder a los derechos. Así gobernaron con ese criterio tomaron decisiones y cada decisión estuvo siempre tamizada por el criterio excluyente. ¿Piensa un minuto antes de hablar? Lo que necesitamos es tener un diálogo maduro, ser firmes, dignos y avanzar con la convicción de dar todas las peleas que sean necesarias”.

El diputado también puso de relieve que “algunos medios porteños destaquen y pongan en tapa que el salario argentino era el más bajo en dólares”, pero recordó “son los mismos que nunca habían dicho que teníamos el salario en dólares más alto de Sudamérica cuando Axel era ministro de economía”.

“Después de mucho tiempo tenemos un punto de acuerdo: Están de acuerdo que tenemos que mejorar el poder adquisitivo, mejorar el salario de los trabajadores”, agregó.

En la misma línea, se refirió a los títulos periodísticos que advertían sobre la baja de la inversión social: “Bien, porque coincidimos y está bien que la aumentemos, estamos de acuerdo, pero después no lo critiquen. Es necesario que terminemos con las discusiones estériles e hipócritas”, señaló.

“Tenemos que recuperar las redes sociales, en los barrios, organizar y escuchar a la gente. Espero que el próximo 12 podamos confirmar el rumbo elegido en agosto de 2019 y en octubre”, expresó, al tiempo que pidió “no contestar a las provocaciones y a los discursos de odio”.

“Todas nuestras acciones políticas de un gobierno deben tener en el centro al ser humano”, concluyó.

LA NACION