Máximo Kirchner también criticó al macrismo por el gasoducto y recordó una medida de Luis Caputo

El diputado Máximo Kirchner renovó sus críticas al gobierno de Mauricio Macri y, dos días después de la inauguración del primer tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) puso el foco en el rol que tuvo el exsecretario de Finanzas Luis Caputo, a quien responsabilizó de haber endeudado al país “a 100 años, por 2600 millones de dólares”, el mismo valor de la obra recientemente presentada.

“Pensaba ese número, 2500, 2600 millones de dólares, por qué me resultaba tan familiar. Y me acordé por qué el “Messi de las finanzas”, Toto Caputo endeudó al país por ejemplo a 100 años, a 100 años, 2600 millones de dólares fue la deuda emitida a 100 años en Argentina. El mismo valor del gasoducto. Cabe preguntarse qué hicieron con la plata. Porque con esa emisión de deuda de 2600 millones de dólares de deuda podrían haber hecho el gasoducto”, sostuvo el precandidato de Unión por la Patria durante su participación en el acto que el SMATA hizo este martes en La Matanza.

Los dichos del líder de La Cámpora ocurrieron un día después del cruce que mantuvieron la vicepresidenta Cristina Kirchner y el expresidente Macri en las redes sociales por la política energética de la administración de Alberto Fernández y los costos que demandó la creación del GPNK.

En esa línea, trajo a escena la implementación del impuesto a las grandes fortunas y señaló que “parte de ese aporte fue para la construcción de ese gasoducto para poder incentivar el desarrollo de nuestro país”. “Algunos sólo cuando hablan del gasoducto hablan de la fase exportadora del gasoducto. Yo quiero hablar del otro gasoducto que hay: del gasoducto que va a servir para que la industria argentina tenga gas más y que la vuelva más competitiva. Vamos a ajustar por el precio del gas y no por el salario del trabajador y la trabajadora. Para eso también es el gasoducto”, señaló también en tono de cuestionamiento a la gestión del líder del PRO.

“Es una buena idea ¿no? ser competitivo porque tenemos gas barato y no porque las trabajadoras y los trabajadores ganan poco”, insistió y remarcó que el exmandatario “no solo faltó a la palabra y el compromiso asumido con trabajadoras y trabajadores que estaban alcanzados por el impuesto a las ganancias sino que sumergió al país en una inmensa deuda externa”.

En medio de la campaña electoral, Kirchner le dedicó un fragmento de su discurso a Patricia Bullrich. Sin nombrarla, y en alusión a la pandemia de covid, recordó que “una de las candidatas a presidente de la Argentina proponía, hace un año y medio o dos nomás, cambiar las Malvinas por un par de vacunas”. Y expresó: “Me cuesta entender y me causa dolor que haya argentinas y argentinos que crean que de esa manera y que con esa clase de dirigentes insensibles de raíz violenta entiendan que este país puede salir adelante”.

“Tenemos que dejar de perder el tiempo”

A casi un mes de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el hijo de la expresidenta aseguró que “el tiempo perdido en Argentina ha sido demasiado” y convocó a la militancia a “no ser espectadores sino protagonistas”. “Tenemos que tener la plena convicción y un deseo profundo de entender que es imposible que recuperemos ese tiempo, que el deseo que tenemos que tener es dejar de perder tiempo”, manifestó.

En ese sentido, remarcó que para ganar “no basta con la actitud de cada uno”, sino que hace falta que “más allá de los problemas que tienen todos los días, de lo difícil y la situación económica, se comprometan no con una fuerza política, sino con su propio destino y con su propio país.

“A mi me sobra el coraje y la espalda para enfrentar al macrismo, no nos julepeó jamás entre el 2016 y el 2019, y hasta se le metieron a Cristina dentro de la casa, pero no nos quebraron y no votamos leyes que no teníamos que votar (...) No habrá manera de detener la voracidad de esta gente si el pueblo no se involucra en su destino”, finalizó.

En la actividad estuvieron el titular del SMATA, Ricardo Pignanelli; la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; el candidato a diputado nacional Mario Manrique; el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; el exministro de Agricultura, Julián Domínguez y la secretaria de Producción del municipio, Débora Giorgi.

LA NACION