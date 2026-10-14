Máximo Kirchner advirtió que si el peronismo gana las elecciones revisará cada uno de los RIGI de Milei

El diputado nacional de Fuerza Patria Máximo Kirchner advirtió este miércoles que si el peronismo gana las elecciones presidenciales del 2027 someterá a revisión cada uno de los proyectos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que aprobó el gobierno de Javier Milei para fomentar los sectores energético, minero y petrolífero.

“Hay elementos para generar un régimen de inversiones. No está mal, a todos nos parece bien. Lo que no puede pasar es lo que hay en este RIGI, que es casi como un estatuto del coloniaje, como se ha hecho”, sostuvo el líder de La Cámpora.

En diálogo con Radio con Vos, ejemplificó: “Una empresa minera pasa a pagar 35 o 25% de Ganancias, es decir, le bajaron un 10%, pero cualquier comercio de por acá está pagando 35%. Se han llevado adelante proyectos que ya estaban estipulados incluso sin las condiciones positivísimas y flexibles que ofrece el RIGI”.

Sostuvo, en paralelo, que si el peronismo vuelve al poder “habrá que auditar proyecto por proyecto” para ver “cómo se fue haciendo cada uno de ellos”. “Se cede soberanía, lo cual es una discusión larguísima que hay que tener en la Argentina, porque tampoco [el RIGI] está generando los beneficios”, indicó.

Proyecto RIGI en Mendoza Marcelo Aguilar - La Nación

E insistió: “Se auditarán y, si está todo en orden, seguirán porque son derechos adquiridos. Pero hay que mirarlos uno por uno. No vaya a ser que haya alguien a quien le hayan dado el RIGI y después se dé vuelta y venda el proyecto. Puede haber un montón de situaciones. Creo que hay que mirarlo bien”.

Hasta el momento, se aprobaron 23 proyectos RIGI, que implican una inversión total de US$50.000 millones. En paralelo, hay otras 24 iniciativas en evaluación.

“Estamos hablando de gigantes, de inversores de porte. No estamos hablando de un pool de empresarias o empresarios argentinos que se juntan para invertir a través de PyMEs, son gigantes globales a los que se les dan enormes beneficios para proyectos que ya tenían estipulados o estaban en marcha. Y lo llamativo es que la inversión extranjera de nuestro país cayó con esto”, señaló Máximo Kirchner.

En otro tramo de la entrevista, el diputado admitió que la victoria de un candidato que no responda a los intereses del mercado hace subir el riesgo país, como por ejemplo, uno peronista. “Con todas las medidas que ha tomado este gobierno, hay un riesgo país más alto que en 2015 a la misma fecha de octubre”, dijo, y luego consideró sobre las razones de un riesgo país alto en este momento: “Tomar deuda o rollover, como se acostumbra muchas veces para no decir que se toma más deuda, va creciendo”.

“Es cierto que el JP Morgan, generalmente, ante la cercanía de alguien que no responda al sistema, puede ser peronista, puede ser no peronista también, empieza a marcar una situación como de desconfianza y temor, y que a la gente le va a ir peor. La gente está viviendo mal, aun cuando estos sectores van modificando constantemente. Es como el Fondo Monetario: al principio del año te dice que el país va a crecer 4,5%, y 10 meses después te dice que va a crecer la mitad”, sumó.

Además, marcó que un gobierno no solo debe mirar la reacción del mercado, sino en la situación económica de la sociedad. “Hay que pensar en el estado de ánimo de la gente. Si no, pareciera que toda la dirigencia, de cara a una campaña, tiene que pensar en los humores de los mercados”, reiteró. El riesgo país continúa alrededor de los 600 puntos básicos en medio de semanas de subas.