Mendoza: el avance libertario activó la carrera para la gobernación en 2027 y abrió interrogantes en la UCR y el PJ

MENDOZA.– Javier Milei lo hizo. Dejó patas para arriba a la política de la provincia cuyana, cuna de radicales y peronistas. Ya cerrado el calendario electoral local, con los comicios municipales del domingo 22 de febrero, donde celebró la alianza entre la UCR de Cambia Mendoza (CM) y La Libertad Avanza (LLA), los interrogantes frente a lo que se viene son cada vez mayores. Ahora, todos los ojos se posan en las elecciones del 2027, cuando se elegirá al nuevo gobernador. Por un lado, está el dilema que enfrenta el actual mandatario radical Alfredo Cornejo, al estar aliado al mileísmo y no tener aún un candidato-delfín sucesor; por el otro, la dificultad del Partido Justicialista (PJ) para resurgir, en medio de una interna entre históricos y camporistas, con nombres que pelearán por ocupar el lugar principal.

Así, entre ambos escenarios, hay una realidad latente: el avance de los violetas sobre el territorio que supieron comandar ambos partidos tradicionales. En el medio, hoy aparece Luis Petri, ex ministro de Defensa y actual diputado nacional, ya afiliado a LLA, quien corre con ventaja, aunque su éxito también dependerá del desempeño del gobierno libertario, más allá del alto conocimiento que tiene en la ciudadanía.

Ahora, dejando al margen la discusión oficialista, entre Nación y Provincia, sobre quién se adjudica el reciente triunfo violeta, algo que ya se observó en los comicios de octubre, nadie sabe si la alianza entre radicales y libertarios podrá mantenerse con vida. Por eso, si siguen los frentes, comienzan a analizarse diversos escenarios, que van desde la realización de PASO, siempre y cuando se mantengan las primarias en la provincia llegado el acto eleccionario; o bien, que cada partido termine jugando por su cuenta, con postulantes de peso; además de la posibilidad de que todos terminen acordando y se encolumnen detrás de una figura.

De uno y otro lado, hay ansias de poder, al tiempo que todos muestran preocupación e interés, por igual. Sin dudas que Cornejo, quien no puede reelegirse en la provincia cuyana, por disposición constitucional, tiene peso propio y alto apoyo ciudadano; sin embargo, no ha podido, hasta ahora, generar un candidato que seduzca a los mendocinos. Por eso, comenzó una danza de nombres y un marcado ejercicio de posicionamiento de posibles postulantes de su riñón. Cada semana, es notable la vidriera que se despliega con algún dirigente o funcionario del actual gabinete, con el objetivo de medir su alcance. Incluso hay quienes ponen en el radar al exgobernador Rodolfo Suárez, quien no deja de aparecer en las encuestas.

Mientras, el actual escenario favorece a Petri, quien se pasó a las filas violetas y sueña con ocupar el Sillón de San Martín. Se envalentona además por un motivo central: en las elecciones PASO del 2023, frente a Cornejo, se quedó con el 40% de los votos. De todas formas, tiene un largo camino que recorrer, atado también a la performance de los últimos dos años de Milei. También, empieza a aparecer en escena Facundo Correa Llano, actual presidente de LLA en Mendoza.

Todo está por verse, pero todos se encuentran pensando y trabajando en lo que será una puja intestina para resolver los destinos de la provincia del oeste argentino, que desde el regreso de la democracia tuvo un equilibrio entre gobernadores radicales y peronistas.

“Acá todo puede pasar. Y hay una sola verdad y realidad: Milei nos ha dejado culo para el Norte a todos”, lanzó a LA NACIÓN un importante dirigente justicialista.

Justamente, el PJ, hoy herido de muerte, con resultados poco alentadores en los últimos comicios, considera que tiene chances de recuperarse. Más allá de perder la última elección municipal legislativa en un bastión clave como San Rafael, en manos de los históricos hermanos Félix, Omar y Emir, se envalentona con el resultado obtenido en otros departamentos, como Maipú, Santa Rosa y La Paz. Allí, los primeros dos intendentes, Matías Stevanato y Flor Destéfanis, respectivamente, se entusiasman en convertirse en los nuevos referentes que podrían dar la pelea por la gobernación, con el posible apoyo del kirchnerismo, que asegura estar vivo y comprometido en la búsqueda de la unidad, más allá del quiebre que buscaría el peronismo tradicional, hoy referenciado en la conducción de los Félix.