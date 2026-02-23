Mendoza: la alianza de la UCR y LLA derrotó al peronismo en uno de sus bastiones municipales

MENDOZA.- Lejos del cronograma electoral nacional, seis comunas mendocinas, en su mayoría peronistas, fueron a las urnas este domingo para renovar la mitad de los concejales, con resultados que sorprendieron y dejaron al PJ en una posición complicada frente al avance de la ola violeta.

Así, a pesar de lograr algunas victorias, como en Maipú, un distrito justicialista clave, tuvo una fuerte derrota, en San Rafael, territorio histórico del peronismo en esta provincia. Los comicios, sin embargo, resultaron parejos y con tendencia a la polarización.

Más allá de que para algunos justicialistas representa un “alivio” y posible “resurgimiento” hacia 2027, el radicalismo y el mileísmo quedaron en un lugar de privilegio para lo que se viene. Todo esto ocurrió en medio de una baja participación de electorado, con sólo el 47% del padrón habilitado.

Hubo gran expectativa del oficialismo en estos comicios, ya que la provincia del oeste argentino, comandada por la UCR de Cambia Mendoza (CM), en alianza con La Libertad Avanza (LLA), se jugaba la posibilidad de extenderse sobre territorios justicialistas. Y lo logró, sobre todo por su avance sobre bastiones históricos peronistas.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, esta noche en el búnker de la alianza Cambia Mendoza y La Libertad Avanza en el departamento de Maipú Marcelo Aguilar - LA NACION

De acuerdo con el escrutinio provisorio, en San Rafael el resultado fue de 39% para la alianza violeta contra 38% del PJ; mientras que en Maipú la ecuación se invirtió, con el 43% para el peronismo contra 40% de la alianza oficialista.

Sólo San Rafael eligió además convencionales para un proceso de autonomía municipal, donde los números acompañaron al PJ. En esta comuna el peronismo tradicional fue separado del kirchnerismo, que obtuvo 5% de los votos, por lo que de haber ido juntos lograban el triunfo.

En tanto, los justicialistas retuvieron sin inconvenientes los departamentos de Santa Rosa y La Paz, mientras que Rivadavia, en mano de un exradical, sufrió un duro golpe por parte de la alianza violeta: 40% contra 30%.

En Luján de Cuyo ocurrió lo esperado: la comuna, liderada por el macrismo, en alianza con CM y LLA, retuvo sin problemas el control, con más del 59% de los votos, frente al 10,5% del frente justicialista tradicional. El presidente de Pro, Mauricio Macri, felicitó al intendente Esteban Allasino.

Los mendocinos reconocieron con el voto el trabajo de más de 10 años de Esteban Allasino por Luján de Cuyo. Felicitaciones a @estebanallasino y todo el equipo del PRO!! — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 23, 2026

El oficialismo provincial y nacional, con el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente Javier Milei a la cabeza, buscaban arrebatar bancas de los Concejos Deliberantes de la oposición, o al menos, ganar espacios de poder, como plataforma para las elecciones generales del año próximo. El resultado fue más que alentador.

“Los vecinos saben lo que están diciendo en las urnas. Hemos recibido un gran acompañamiento de las familias, que creen que el Estado debe acompañar y no ser un estorbo. Quieren vivir en un departamento ordenado, bien administrado y con las cuentas claras”, expresó Allasino, intendente de Luján de Cuyo, uno de los grandes ganadores de la noche, en el bunker de la alianza oficialista, en tierra maipucina, acompañado por el gobernador Cornejo.

“El vaso medio lleno”

“Si bien la participación fue menor a la del 26 de octubre es bueno ver el vaso medio lleno. Agradecemos a quienes apoyaron a este acuerdo programático, y cambio en la política económica en Argentina que elegimos en octubre”, señaló Cornejo, y se apuró en mirar hacia la gestión, en medio de una elección desdoblada incómoda, en pleno verano. “Esta noche se terminaron las elecciones. A festejar. Mañana, a seguir trabajando una Mendoza mejor, que Argentina sanee definitivamente su economía y los municipios sigan prestando sus servicios en condiciones”, completó.

En todas las comunas, en los comicios legislativos de octubre habían arrasado los violetas. Por eso, en esta oportunidad, a pesar de ser una elección de cargos menores, había grandes expectativas del desempeño en las urnas de la alianza gobernante frente al peronismo tradicional.

En San Rafael y Maipú, los intendentes peronistas Omar Félix y Matías Stevanato, respectivamente, midieron su poder territorial de cara al resto del año político, pero sobre todo hacia 2027, cuando se deberá elegir intendente, gobernador y presidente.

Omar Félix, el intendente de San Rafael, al sufragar este domingo

Había grandes dudas de lo que podía ocurrir en las votaciones, ya que el justicialismo llegaba a esta instancia con divisiones internas. De hecho, en algunos distritos, el kirchnerismo decidió presentar candidatos propios por fuera de la estructura oficial del PJ, lo que debilitaba el frente opositor frente al avance del oficialismo.

En la previa, hubo una “guerra de encuestas”, donde todo podía ocurrir, con resultados muy dispares, dependiendo quién encargaba los sondeos.

Finalmente, en una jornada tranquila, que inició más tarde de lo previsto por el temporal de la noche anterior, los vecinos tuvieron la última palabra y decidieron, en su mayoría, revalidar las gestiones de las intendencias, más allá de la inclinación demostrada anteriormente hacia la Gobernación y la Presidencia actuales, pero dejando mejor posicionados a los violetas, que no paran de avanzar sobre los territorios del PJ.

Medio millón de mendocinos estaba habilitado por sufragar en más de 200 escuelas, bajo el sistema de Boleta Única Papel. De acuerdo con datos de la Justicia Electoral provincial, la participación de los votantes fue del 47% en promedio, con picos del 66% en la comuna de la Paz.