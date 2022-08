Mendoza se cansó de esperar al Presidente y avanza con otra represa hidroeléctrica

MENDOZA.– El gobierno mendocino cargó contra Alberto Fernández por la indefinición del Presidente sobre el futuro de la “obra del siglo”, Portezuelo del Viento, una megacentral hidroeléctrica en el sur mendocino. El motivo: se vencieron los plazos del laudo presidencial que se había dispuesto frente a la negativa de las provincias vecinas a la construcción del dique. Así, como nunca llegó la respuesta de la Casa Rosada, el gobernador Rodolfo Suarez cuestionó con dureza al mandatario nacional por la “desidia y el desinterés” hacia la tierra cuyana y decidió activar un plan alternativo.

De esta manera, el jefe del Ejecutivo local confirmó ayer que avanzará con otro proyecto hidroeléctrico, a tono con el acuerdo firmado por 1023 millones de dólares entre Mendoza y la Nación por los perjuicios sufridos por la promoción industrial, pero ya no sobre el río Colorado. Se trata de la presa El Baqueano, sobre el río Diamante en San Rafael, de menor envergadura que Portezuelo, con el objetivo de llamar a licitación en enero de 2023.

Suarez hizo el anuncio en la Casa de Gobierno, luego de advertir que había caducado la fecha para conocer la decisión de Alberto Fernández. LA NACION consultó al Ministerio del Interior y a fuentes de Presidencia, pero no hubo respuestas sobre la demora del mandatario en laudar a favor o en contra de la obra en la comuna de Malargüe, que prevé una potencia instalada de 210 MW, capaz de abastecer de energía a 130.000 usuarios, cuatro veces más de lo que genera el dique Potrerillos, que es actualmente el más grande de Mendoza.

Bajo este escenario, el gobernador activó el plan alternativo, aunque no desistirán en el reclamo para que Fernández se expida de cara a los mendocinos. Por eso, junto a su vice, Mario Abed; los ministros de Gobierno, Víctor Ibáñez; de Infraestructura, Mario Isgró, y del presidente de Emesa, Pablo Magistocchi, optaron por dar a conocer el camino que seguirá la provincia del oeste argentino.

“No vamos a dejar Portezuelo, vamos a seguir con el proceso con un pronto despacho del laudo o por la vía judicial, para que el Presidente se expida sobre el tema”, indicó Suarez, al tiempo que puso sobre la mesa que el dinero ya recibido de la Nación, que casi llega a la mitad del acuerdo, se destinará a El Baqueano, que aportaría al sistema una potencia instalada de 150 MW.

En tanto, los siguientes desembolsos irán a otros proyectos hidroeléctricos, respetando el convenio suscripto.

La obra tiene una ejecución de cinco años, y solo resta la realización de los estudios de impacto ambiental. También están en carpeta la presa Uspallata, sobre el río Mendoza, y el dique Los Blancos, sobre el río Tunuyán.

“El Baqueano es una obra que no debería tener problemas jurídicos, ya que tiene dos diques aguas abajo y no necesita de obras complementarias”, señaló Suarez en relación con los planteos que podrían surgir desde la vecina La Pampa, la principal detractora de las obras que pretende concretar Mendoza desde hace décadas y que encuentra resistencia principalmente en las jurisdicciones que componen el Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado). “La Pampa podrá cuestionar lo que quiera, pero en El Baqueano no hay cuenca, no tenemos un Coirco sobre este río” , recalcó, sin dejar de analizar la posibilidad de abandonar definitivamente ese organismo, compuesto no solo por La Pampa, sino también por Buenos Aires, Neuquén y Río Negro.