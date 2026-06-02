Menem minimizó las internas y las investigaciones por presuntos hechos de corrupción y confirmó que buscan modificar la ley de inocencia fiscal

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, adelantó que el Gobierno trabaja en una modificación de la ley de inocencia fiscal, sancionada en diciembre, para “darle más flexibilidad” a los ahorristas. Además, ratificó que, pese a la resistencia de sus propios aliados, el oficialismo avanzará con la eliminación definitiva de las PASO.

El diputado, cercano a la hermana del Presidente, Karina Milei, volvió a minimizar el impacto de las internas en la gestión y apuntó contra los medios de comunicación por enfocarse en las diferencias al interior del oficialismo y no en los logros económicos.

Además, sostuvo que la reforma política busca terminar con los “sellos de goma” que se ocultan detrás del “negocio de impresión de boletas”, pese a que desde 2025 rige la Boleta Única Papel.

“Ningún habitante de la Argentina quiere las PASO”, sentenció el titular de la Cámara baja, que desestimó la resistencia de algunos bloques dialoguistas como Pro y la Unión Cívica Radical (UCR) para avanzar en esta dirección. Los partidos aliados ya adelantaron que no acompañarán la derogación de las primarias. Otra de las opciones que se barajaba en el Congreso es que se convirtieran en una instancias optativa para aquellos espacios que necesitaran dirimir internas, pero Menem evitó referirse a esta alternativa.

El titular de Diputados también defendió otros aspectos de la reforma política que impulsa La Libertad Avanza (LLA) como un endurecimiento de las condiciones para la participación electoral de partidos políticos. “Hay que subir la vara para que los partidos políticos que presentan candidatos sean partidos de verdad y no sellos de goma que estaban montados detrás del negocio de la impresión de boletas”, afirmó.

Martín Menem pidió endurecer las condiciones para evitar que a las elecciones se inscriban "sellos de goma" montados sobre el "negocio de impresión de boletas" Rodrigo Néspolo

Menem adelantó, además, que el Gobierno trabaja en una modificación de la ley de inocencia fiscal, sancionada hace seis meses, y con la que el Gobierno pretendía que los argentinos sacaran los “dólares de abajo del colchón”.

En este sentido, denunció que durante años estuvo “prohibido ahorrar en la Argentina” y ahora se está avanzando con un esquema de “flexibilización”. “Creo que vamos a tener el acompañamiento de los colegios públicos de contadores de la Argentina”, afirmó, pero evitó dar detalles del proyecto en el que trabaja el Poder Ejecutivo.

En otro tramo de su exposición, Menem celebró el crecimiento del oficialismo a nivel parlamentario. Recordó que, aunque aún no tiene la mayoría propia, con 95 diputados, el oficialismo cuenta con el número suficiente para defender los vetos presidenciales y evitar los reveses que sufrió el año pasado, por ejemplo, con la ley de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad.

Martín Menem celebró el crecimiento de La Libertad Avanza en Diputados, donde cuenta con 95 legisladores Rodrigo Néspolo

Según indicó, esa solidez a nivel legislativo se logró “por una brillante decisión [en las elecciones] de medio término de buscar a los propios”. Respecto del armado electoral de 2027, aseguró que la prioridad es garantizar la reelección del presidente Javier Milei. “A partir de ahí es que vamos a construir nuestro eventual armado político, provincia por provincia”, dijo.

No descartó alianzas con gobernadores dialoguistas con los que vienen trabajando a nivel parlamentario, pero subrayó que la meta final es seguir empujando “la agenda violeta” en las provincias. Esto incluye baja de impuestos, quita de regulaciones, eliminación de tasas y modelos subnacionales “más abiertos al capitalismo”.

Minimizó las internas

En cuanto a las internas, el titular de la Cámara de Diputados minimizó su impacto en la gestión diaria de La Libertad Avanza (LLA) y descartó que el electorado se enfoque en ese tipo de cuestiones. “Yo no creo que le cambie la vida a nadie. Son cosas normales que pasan en cualquier gobierno”, sostuvo.

En este contexto, aseguró que el principal tema en debate público hoy son los cambios a nivel económico. “A dos años de gobierno, tenés que baja la inflación, bajan las tasas, récord de exportaciones, superávit fiscal y comercial”, detalló. Celebró, en esta misma línea, la reglamentación de la reforma laboral y el envío del proyecto del Super RIGI al Congreso. Considera que son dos iniciativas que terminarán potenciando el empleo a nivel nacional.

Martín Menem aseguró que las internas no afectan el día a día de la gestión y apuntó contra la prensa Rodrigo Néspolo

A continuación, apuntó contra la prensa por enfocarse en otras cuestiones “Yo creo que le dan mucho vuelo [a las internas] en los medios de comunicación y por ahí algunos tienen intereses en medios también, pero no es tema”, sostuvo.

Evitó referirse a la investigación judicial que enfrenta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y las investigaciones judiciales que apuntan al Gobierno, como el caso $LIBRA.

“Nosotros planteamos desde el día uno un esquema de división de poderes a rajatabla, estamos muy comprometidos con la división de poderes y todo lo que haga la Justicia nosotros lo vamos a apoyar”, manifestó. “Hay que dejar actuar a la Justicia como corresponde. Nosotros no nos vamos a poner en el rol de los jueces y los medios, tampoco”.

También evitó el conflicto en torno a los pliegos judiciales que ingresaron al Senado, entre los que figura el de María Verónica Michelli. “Ahora hay ruido por uno o dos pliegos, pero se va avanzando”, aseguró. En el Gobierno pretenden retirar el pliego de Michelli por ser la cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon.

Patricia Bullrich se desmarcó del gobierno y no se opondrá al pliego judicial de María Verónica Michelli, cuñada de Alconada Mon Hernan Zenteno - La Nacion

Bloques aliados como la UCR y Pro ya anticiparon que no van a acompañar el retiro del pliego porque no hay objeciones a la idoneidad de la candidata. La titular de la bancada libertaria en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, también se desmarcó de la Casa Rosada y aseguró que ejercerá su derecho de “objeción de conciencia” para acompañar la postulación de Michelli.

Antes había sido el turno de las senadoras Carolina Losada (UCR), Flavia Royón (PJ) y Nadia Márquez (LLA), quienes subrayaron la necesidad de generar consensos sólidos para generar políticas que trasciendan un determinado mandato presidencial y la vocación dialoguista de la mayoría de los bloques de la Cámara Alta. Además, habían planteado que, en el corto plazo, es necesario avanzar con una reforma previsional y tributaria.