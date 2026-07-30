Bullrich se refirió a las posibilidades de ser candidata en la Ciudad: “Me tengo una fe bárbara”

La senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires Patricia Bullrich se refirió este miércoles a las posibilidades de ser candidata a jefa de Gobierno porteña y dijo que “no es imposible” que se presente. “Me tengo una fe bárbara”, remarcó.

Por otro lado, hizo referencia al cruce entre Javier Milei con Lula, opinó sobre la situación judicial de Cristina Fernández y sostuvo que la vicepresidenta Victoria Villarruel “piensa muy distinto al Gobierno”.

La senadora por Capital analizó varios tópicos de la coyuntura nacional

“Me parece una persona que está muy lejos de las ideas que llevamos adelante”, insistió Bullrich en referencia a la vicepresidenta. “A ella la ubico más en un peronismo tradicional que en un liberalismo como el nuestro: es una conservadora típica”, agregó.

En una entrevista realizada en el programa Solo una vuelta más, emitido por la señal TN, la senadora por la Ciudad sostuvo que “Villarruel y Milei se conocieron en el Congreso, pero recién en la Casa Rosada se dieron cuenta de que tenían grandes diferencias”.

“Ella ya decidió ser parte de un proyecto distinto. No lo dijo, pero se nota: se le lee en el inconsciente. Parece que está armando algo”, sugirió la dirigente libertaria. Al regresar sobre las chances de ser candidata en terreno porteño, Bullrich planteó que “yo estoy altamente probada en materia de gestión. Además, la Ciudad no es tan compleja como manejar la seguridad de un país”.

En ese sentido, también aludió a la actual gestión del alcalde Jorge Macri. “Hasta ahora hizo algunas cosas. Se concentró en el orden: los desalojos, los piquetes. Bueno..., en realidad es evidente quién sacó los piquetes”, remarcó.

“A la Ciudad hay que cambiarla muy profundamente. Tiene una estructura más grande de la que debería tener. Tiene muchos problemas de burocracia, pero para arreglarla tiene que creer en eso”, ahondó Bullrich, para quien lo más importante radica en “bajar los ingresos brutos” y “darle más a los privados. Es decir, sacarle la pata de encima a los comercios”.

“¿Qué opina de lo que dijo Milei sobre el presidente de Brasil?“, fue otro de los planteos que recibió Bullrich, luego de que el mandatario argentino tildara de ”ladrón" y “presidiario” a Lula. “Personalmente, tengo otra forma de expresarme, más ligada a conceptos políticos que a una cosa más agresiva”, indicó la exministra de Seguridad.

Luego, se desmarcó y agregó: “Pero lo que dijo Milei fue de forma indirecta, no se lo dijo directo a Lula. Eso sí, después el presidente brasileño jugó a tirarle los perros con los ministros y lo ninguneó: quiso ponerse por arriba”. Pese a que el intercambio ascendió al escalafón diplomático, Bullrich aseguró que “a nivel comercial e institucional estamos muy bien”.

Bullrich se hizo eco de la jugada de Cristina con la ONU EMILIANO LASALVIA - AFP

De regreso en la arena nacional, la senadora de La Libertad Avanza (LLA) cargó contra la expresidenta Cristina Fernández, quien en las últimas horas anunció una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la condena que recibió en la causa Vialidad.

“Es lo que esperábamos todos: que intentase ir a una instancia supranacional para superar nuestro sistema jurídico que, en todas las instancias, la condenó”, teorizó Bullrich. Desde su óptica, “con este movimiento, Cristina instaló que quiere ser candidata. Ella se ve en el espejo de Lula quien, luego de ser condenado y luego amparado por un juez de la Corte brasileña, se presentó a elecciones y volvió a la presidencia”.

En el epílogo de la entrevista, Bullrich reveló su postura sobre el proyecto de eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas (PASO). “Si de algo sirve sacarlas es para que tengamos más gobierno y menos elecciones”, destacó, y confesó: “Yo no estoy convencida de eliminarlas, porque yo gané con ese sistema. Lo que pasa es que, cuando las PASO nadie compite con nadie, como pasó en 2019, se convierte en una sistema electoral interminable, y eso hay que corregirlo”.