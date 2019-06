Fuente: Archivo

El senador Miguel Ángel Pichetto , que hoy anunció que acompañará a Mauricio Macri en la fórmula presidencial, estuvo en el canal Crónica y se refirió una vez más a cómo se gestó la decisión de ser candidato a vicepresidente. Durante su anuncio en el Congreso esta tarde Pichetto contó que, minutos antes de anunciar periodísticamente la fórmula, llamó a gobernadores peronistas para contarles de primera mano sobre su decisión. Ahora, además, detalló que también llamó a dos expresidentes: Eduardo Duhalde y Carlos Menem.

"No sabía que Macri me iba a llamar", comenzó. Luego, dijo: "Yo les avisé a todos, antes del anuncio periodístico me tomé el trabajo de hablar personalmente con todos ellos. Hablé con muchos gobernadores de mi partido. Y también lo hice con dos expresidentes, con Duhalde y Menem".

También contó que minutos antes de ingresar al piso de Crónica dialogó telefónicamente con Elisa Carrió. "Tuve una charla telefónica donde me saludó, siempre tuve un trato respetuoso y correcto. Cuando he podido tener diferencias siempre fue con respeto". Más tarde, ante la consulta sobre la candidatura de Cristina Kirchner, respondió: "Ella tiene que ser más patrimonio de los historiadores".

Pichetto admitió que el espacio que trataron de construir en Alternativa Federal no se consolidó y que eso determinó su decisión de acompañar a Macri. Además, contó que la decisión de Roberto Lavagna de no ir a una primaria fue lo que provocó que Massa terminara en un diálogo con el kirchnerismo.

Un cambio en la política migratoria

El senador anticipó que planea cambios en la política migratoria nacional. "Una distribución inteligente del migrante, un trabajo de la dirección de migraciones que trabaje sobre las demandas de trabajo: la Patagonia tiene una demanda de trabajo importante en algunos sectores como el petróleo y la pesca, no se puede permitir seguir consolidando la pobreza en el conurbano profundo", dijo. Explicó así que habrá que cumplir con ciertos puntos para ingresar al país.

"No digo cerrar las fronteras ni hacer un muro pero volver a una política migratoria que tenga que ver con la histórica política migratoria, cuando llegaban en el siglo 20 les decían 'En Cipoletti hace falta un carpintero', hoy entra cualquiera, hoy entran sujetos peligrosos", remarcó. Antes de referirse a este tema citó a la ministra británica Theresa May, que hoy dijo: "El libre movimiento acabará en marzo de 2019".

Su familia

Pichetto representa a la provincia de Río Negro en la Cámara de Senadores. Está casado y tiene dos hijos, de los cuales uno se dedica a la política. "Mi hijo participa en política, en Río Negro ha trabajado para empezar de abajo en el municipio, hoy no tiene definido nada, le tocó perder la elección, que también es un aprendizaje. Mi hija no [se dedica a la política] y mi mujer tampoco", contó.

"Nunca he hecho política conyugal", expresó después. Se refirió así a que no es una característica suya incorporar a su esposa a la vida pública política. "Creo que la política no es un bien ganancial, también reconozco que hay mujeres que tienen una gran potencialidad y no necesitan un marido, tengo un gran respeto por la mujer en política. En mi caso personal nunca ha sido una característica mía".

