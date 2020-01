Miguel Ángel Pichetto: "Es peligroso el juego de Axel Kicillof"

El excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio participó de Terapia de Noticias Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

El excandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto participó esta noche de Terapia de noticias, por LN+, donde analizó la coyuntura política y económica y expresó que observa tensiones entre la gestión nacional y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Es peligroso el juego de Kicillof", dijo el exsenador. Para Pichetto, el gobernador se está desalineando de la estrategia del ministro de Economía, Martín Guzmán. "Yo creo eso, es mi visión. De todas maneras lo llevaron a Jerusalén para tratar de ordenarlo", agregó.

Según analizó Pichetto, Kicillof hizo una injerencia en la política económica nacional. "La tarea me parece que tendría que haber estado coordinada de otra manera, debería haber dejado a la Nación la negociación global de la deuda que es la que puede cambiar el escenario", dijo. Y agregó: "Sentar un precedente o asustar a los acreedores o que se empiecen a mover los bonos a la baja me parece negativo para la Argentina".

El excandidato resaltó la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en Israel y lo consideró como un dato político relevante en la política internacional de la Argentina. "Es importante dentro de las definiciones que tiene que tomar el Gobierno de cara a lo que significa una política internacional seria y responsable", opinó. No obstante, calificó la presencia de Evo Morales en la Argentina como algo "lamentable".

Y continuó: "Él puede hacer política, pero en Bolivia. Venir acá a plantear el tema de armar milicias populares o patria o muerte, ¿a qué estamos jugando? Ese es el mundo bolivariano que nos manda a la derrota".

Para Pichetto hay una intención del gobierno de Fernández, junto con el canciller Felipe Solá, de llevar adelante una política exterior "moderada". Sin embargo, consideró que ante un complejo escenario mundial no se puede "andar por el medio". "Hay que estar con los países democráticos, hay que repudiar las dictaduras, no hay que convalidar cercanías con Irán, eso fue un error que cometimos", analizó.

El exsenador también se expresó sobre el debate en torno a la política migratoria y la idea de derogar el decreto impulsado por Mauricio Macri que permite expulsar extranjeros que cometan delitos en el país. Sobre este tema, Pichetto sentenció: "Me parece una imbecilidad dejar sin efecto el decreto". Y aseveró: "A los extranjeros que roban hay que expulsarlo. Así lo hace cualquier país serio e inteligente. ¿Cometen delitos y los dejamos en el país? Es absurdo, primero están los argentinos".

Cuando el panel le consultó sobre los dichos de la titular del Inadi, Victoria Donda, que dijo que atacó a una comunidad vulnerada casi diariamente como es la senegalesa, Pichetto respondió: "No dije nada. Dije que ahí había organismos internacionales que hacen trabajar a esta gente en tareas de vendedor ambulante. Descriptivo". Y enfatizó, desafiante: "Si tengo que responder ante eso no tengo ningún temor, a mí no me van a correr con el Inadi".

Y ratificó su opinión contraria a los inmigrantes. "La Argentina necesita un debate de fondo de esto [por los inmigrantes]. Delincuentes que cometen delitos, extranjeros, hay que expulsarlos. Lo hace cualquier país serio".