en vivo
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Senado: Patricia Bullrich obtuvo su dictamen, pero la reforma laboral recién se discutirá en el recinto en febrero
Una negociación de último momento de la jefa del bloque libertarios del Senado, Patricia Bullrich, en la Casa Rosada salvó al Gobierno de que la reforma laboral fracasara en el Senado incluso antes de llegar al recinto.
Tropiezos, caprichos, internas y demoras
El cierre del año soñado por el Gobierno, después del triunfo electoral del 26 de octubre que parecía dejar atrás los muchos sobresaltos de 2025, se le está haciendo más complejo y más caro de lo previsto hace apenas unos días. Aun cuando lo más probable es que, finalmente, logre objetivos cruciales, que parecían utópicos tres meses atrás, para encarar la última parte de su mandato.
