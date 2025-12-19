El hijo de Toviggino competía con kartings como los encontrados en la mansión de Pilar

En el allanamiento del pasado viernes a la fastuosa quinta de Villa Rosa, en Pilar, sospechada de pertenecer en los hechos al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, la Policía encontró, además de un bolso con su nombre y una costosa colección de más de 50 vehículos, dos kartings de competición que refuerzan la hipótesis de que la casa podría ser de su propiedad.

Es que Máximo Toviggino, hijo del tesorero, compite desde hace años en el circuito de los kartings.

De hecho, el heredero del tesorero de la AFA representó al país junto a otros tres corredores argentinos en el último mundial, realizado en Kristianstad, Suiza.

LA NACION accedió a una foto de los dos kartings hallados por la Justicia el viernes pasado en el galpón de la quinta y pudo comprobar que hace dos años, en el campeonato argentino de 2023 realizado en Zárate, Máximo Toviggino condujo un vehículo de la empresa italiana Kosmic, como el encontrado en la quinta de Pilar.

Los kartings que encontró la Justicia en la quinta

Máximo Toviggino usando el número 322 en un karting italiano Kosmic, como los que se encontraron en la quinta

En los papeles, la mansión investigada pertenece a Real Central S.R.L, una sociedad a nombre de Luciano Pantano -un monotributista que fue dirigente de Futsal de AFA- y a su madre Ana Lucía Conte, una jubilada que durante la pandemia recibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

De ellos también son los tres Porsches, la Ferrari, el Ford Mustang, el Audi R8 y el resto de los más de 40 autos a nombre de la Real Central, muchos de los cuales fueron encontrados por la Policía en el allanamiento ordenado por el juez Daniel Rafecas, antes de que la causa pasara a manos de su colega Marcelo Aguinsky en el fuero Penal Económico, por decisión de la Cámara Federal.

Pero varios indicios sugieren que sería Toviggino el verdadero dueño del establecimiento, que cuenta con más de 10 hectáreas y cuenta con helipuerto.

Tal como LA NACION, la Justicia encontró allí un bolso deportivo con la insignia de la AFA y su nombre bordado en letras blancas. También una placa colgada en una pared, que rezaba: “El Club Atlético Barracas Central en reconocimiento al compañero y amigo Pablo Ariel Toviggino Tesorero de la AFA, por su constante compromiso hacia el club Barracas Central en la reinauguración del nuevo estadio”.

Carreras

Máximo Toviggino, de 23 años, es piloto de karting desde hace años, según los registros públicos de las competiciones en las que participó. Ha corrido en certámenes locales, como las series IAME, e internacionales, como la Copa de Brasil, el Champions of the Future, en Portugal, o el mundial en Suiza, en el que corrió dentro de la categoría OK.

En dos de las carreras del mundial Máximo pudo superar su posición de largada

En su tercera carrera, el piloto se despistó y quedó descalificado

En la cita mundialista, celebrada en septiembre de este año, Toviggino corrió en un vehículo de Kart Republic, otra de las firmas líderes en el rubro. En competencias de años anteriores, sin embargo, manejó un karting Kosmic, como el que encontró la Justicia en la quinta, tal como se observa en el video.

Máximo Toviggino, hijo del tesorero de la AFA, en el Campeonato Argentino de Karting 2023

Como parte de los primeros movimientos, el nuevo magistrado levantó el secreto de sumario que había dictado Rafecas, pidió identificar a los titulares de las pólizas de seguros de los 54 vehículos que se encontraron en la quinta y averiguar quiénes tenían cédulas azules para manejarlos.