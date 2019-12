Miguel Ángel Pichetto rechazó (vía Twitter) la llegada del exmandatario de Bolivia, Evo Morales. Crédito: Silvana Colombo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de diciembre de 2019 • 11:22

El jueves por la mañana Evo Morales llegó a Buenos Aires. Acompañado de cuatro ex ministros, el ex presidente de Bolivia arribó para quedarse en el país en carácter de refugiado; entre las críticas que generó su llegada, la de Miguel Ángel Pichetto se destacó: "No creo que la presencia de Evo Morales en Argentina sea conveniente a los intereses de nuestro país", afirmó en su cuenta de Twitter.

El exmandatario llegó a la Argentina en medio de un operativo secreto y luego de estar en México y en Cuba tras su renuncia a la presidencia en Bolivia, presionado por las Fuerzas Armadas de ese país, luego de las elecciones en las que la OEA denunció que hubo "manipulación dolosa" del sufragio.

No solo el senador de la Nación se pronunció al respecto; la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, comparó la presencia de Evo Morales en el país con dar refugio a nazis luego de la Segunda Guerra Mundial, lo que le valió la acusación de " banalizar el Holocausto" por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

Así mismo, ya instalado en el país, Evo Morales utilizó las redes sociales para expresar su agradecimiento y contar la alegría de sentirse "bienvenido por el país".