Miguel Ángel Pichetto pidió darles más poder a las Fuerzas Armadas y advirtió sobre el avance de los mapuches

Miguel Ángel Pichetto, primer postulante a diputado nacional en la lista que lleva como precandidato presidencial a Horacio Rodríguez Larreta, pidió hoy darles más recursos a las Fuerzas Armadas y advirtió sobre el avance de las comunidades mapuches en el sur. “Debemos reforzar el sector militar porque la Argentina está desarmada y con riesgos en la región de la Patagonia. Debemos crear un fondo con el gas, el litio para darles salarios dignos y equipamiento al sector militar. Hay que terminar con vínculos extraños con los chinos, que quieren hacer una base y un puerto”, dijo el exsenador nacional en declaraciones en AM 910. Además, reclamó que se le de protección a la propiedad privada porque sino “nadie va a querer venir a invertir a la Argentina”.

El excompañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019, además, cuestionó la distribución de planes sociales y fue muy duro con la Iglesia Católica por no tomar distancia de los piqueteros ni de dirigentes oficialistas como Juan Grabois. “Monseñor Ojeda siempre juega con el kirchnerismo duro, en vez de convocar a la unidad acepta lo que dice Juan Grabois”, dijo.

Además, vinculó el reparto de la ayuda social con el femicidio de Cecilia Strzyzowski que conmociona a Chaco. “La unidad de la Argentina es uno de los temas centrales, tenemos que terminar con el mundo de los Emerencianos Sena, avalados por Jorge Capitanich, que le daba dinero para escuelas, con una visión cubana. Esa visión cubana nos liquida como país, debemos ir a un rumbo capitalista, productivo”, señaló Pichetto en la entrevista radial.

“El debate va por el medio, los extremos no son buenos. Ni un populismo de izquierda que sostiene que se debe gobernar con déficit fiscal y planes para todos, ni un populismo por derecha radicalizada que apela a las emociones. JxC es la única opción que puede gobernar.” @A24COM — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) July 3, 2023

Sobre lo electoral, abrió la puerta a un acuerdo con Juan Schiaretti después de las primarias de agosto. “Es bueno que Juan Schiaretti se pruebe como candidato. Hay afinidades con él, podría ser parte. Horacio Rodriguez Larreta ya expuso el camino, con los que quieran una patria del trabajo”, dijo, y luego lanzó un dardo contra Patricia Bullrich, la rival de Larreta en la interna. “Yo creo que no hay que reivindicar como eje político el conflicto, porque no sale nada bueno. Lo que diferencia no es los cambios que hay que hacer, sino las formas y el estilo. Creemos en el dialogo como herramienta central y en el armado de una mayoría”, opinó.

También aseguró que la candidatura de Javier Milei está en “caída libre” y señaló que Cristina Kirchner está “en declive” y que solo tiene injerencia sobre La Cámpora. “Los encuestadores armaron una construcción en la candidatura de Javier Milei. Yo lo veo en caída libre, porque carece de estructura, y porque muchas ideas de él no caminarán en la Argentina”, dijo sobre el candidato de la Libertad Avanza.

