Miguel Ángle Pichetto pidió indultar a los procesados en la cuarentena, “volvería a ser candidato con Mauricio Macri” y descartó una alianza con Javier Milei

Luego de que la Justicia aceptara las ofertas del Presidente y de la primera dama, Fabiola Yañez, para cerrar la causa contra ambos por violación de la cuarentena a cambio de un total de tres millones de pesos, el Auditor General de la Nación (AGN), Miguel Ángel Pichetto, pidió a Alberto Fernández que indulte a quienes fueron procesados por incumplir las restricciones de la cuarentena y aseguró: “Debería haber ido a pedir disculpas al Congreso”. De cara a las elecciones presidenciales de 2023, sostuvo que “volvería a conformar la fórmula con [Maurio] Macri” en medio de una agitada interna que atraviesa Juntos por el Cambio (JxC). Además, sostuvo: “A mi no me interesa bailar con [Javier] MIlei”.

“Esto es una gran insatisfacción, mucho más para quienes han perdido familiares y amigos, algo muy doloroso”, apuntó Pichetto, y continuó: “Mientras vos estabas en tu casa, ellos estaban de fiesta. Esto provoca rechazo e indignación de la manera que se resuelve”.

Además, Pichetto subrayó: “El Presidente debería haber asumido frontalmente la responsabilidad, haberle hablado a la gente”.

El funcionario advirtió que todavía hay más de 2000 causas abiertas en la Argentina por infracciones durante el periodo de duras restricciones. “La señora que estaba tomando sol con la reposerita, alguien que paseaba al perro”, enumeró, y siguió: “Tienen causas penales que todavía están abiertas. Habría que pensar que hacemos con toda esa gente y con todos los procesos judiciales que están abiertos”.

“El Presidente debería abrir un proceso de indulto para toda la gente que fue procesada en la pandemia, dado que hay flexibilidad con él”, consideró.

Pichetto analizó también la tensión generada a raíz de la interna de filas oficialistas en el Ejecutivo. “El enfrentamiento dentro del gobierno cada día es más fuerte, ya no es el tema de cambiar un par de ministros”, observó, y advirtió: “Hay una colisión de miradas y un proceso de rencores internos muy grandes”.

“Se está complicando la posibilidad que haya un punto de acuerdo entre el presidente y la vicepresidenta”, definió el exsenador nacional, y apuntó: “Hay mucha gente hablando de manera despreciativa y esto aumenta pasiones y rencores.... Es muy difícil encaminar dentro del gobierno un planteo de unidad”.

En este sentido, Pichetto consideró que habrá posibilidad de Alberto Fernández como candidato en busca de su reelección en 2023. No le veo posibilidad, me conformo con que su gobierno termine, que pueda llevar adelante algún proceso de ordenamiento fiscal, que trate de dejar ordenado el frente externo”, señalo.

El Auditor General de la Nación señaló, sin embargo, una construcción de la vicepresidenta como candidata. “La construcción de una propuesta de centro izquierda liderado por Cristina para el 2023 no es un camino tan lejano y están viendo que la continuidad de este gobierno con los ajustes pendientes puede profundizar el rechazo ciudadano”, sostuvo Pichetto.

Pichetto, candidato

Con la mirada puesta en las elecciones presidenciales, Pichetto reiteró su idea de ser candidato a presidente de la Nación en una elección Primaria, Abierta, Simultánea y Obligatoria (PASO) entre dirigentes del Juntos por el Cambio. Además, sostuvo que “si hay voluntad de un camino de unidad como lo expresó Macri, voy a estar en la mesa para que eso se logre” y agregó que “volvería a conformar la fórmula con Macri”.

Así, al ser consultado por un elemento que lo diferencia del resto de sus pares, el funcionario dijo: “No solo aporto los votos del peronista decepcionado con Alberto Fernández, sino también a mucha gente del campo nacional, a esa visión del centro derechas, que algunos tienen posturas desvergonzantes y yo no la tengo”.

En este sentido, Pichetto subrayó: “A mí no me interesa bailar con [Javier] Milei”. “Él hace su trabajo, tiene derecho a expresar su candidatura. Yo hago lo mío, yo no hablo solamente de economía, hablo de los problemas del país”, agregó.