Miguel Pesce: “El FMI tiene que entender que cuando firmamos el acuerdo no había guerra”

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, afirmó este sábado que “el FMI tiene que entender que cuando firmamos el acuerdo no había guerra”. Agregó que “aún con la suba de tarifas, el Índice de Precios seguirá desacelerándose” y remarcó que el objetivo del Gobierno “es que la inflación sea del 1% mensual” en el mediano plazo.

En una entrevista con radio AM750, aclaró que si bien “hay empresas suspendidas por evasión”, ese fenómeno “no es un problema sustancial” y dijo que no tiene problemas con la vicepresidenta Cristina Kirchner: “Siempre que tiene una duda, me consulta”.

Durante la extensa entrevista, Pesce explicó: “El aumento del precio de los commodities a nivel mundial impactaron en la inflación de la Argentina, que ya era alta. La inflación expresa la puja distributiva entre factores económicos y eso es algo difícil de resolver en nuestro país. La solución a la inflación es el crecimiento económico. El objetivo a largo plazo es tener valores de inflación similares a los actuales en Europa, que se aceleraron y están en torno al 1% mensual”, proyectó el titular del BCRA.

“Las exportaciones se han intensificado y esa es una buena noticia. Este año llegaremos a los 90 mil millones de dólares. Las exportaciones industriales vienen creciendo a una tasa del 40 por ciento interanual. El sector externo, que siempre fue una barrera, está dejando de serlo”, dijo y agregó: “Las importaciones también crecieron mucho. Vienen creciendo a una tasa más alta que las exportaciones. Esto ha reducido el superávit comercial. Este es un tema que Argentina va a superar”.

Pesce luego analizó: “La Guerra en Ucrania aumentó los precios a niveles altísimos. Argentina tiene que recurrir a la importación de energía, que ronda el 200 por ciento interanual. Esto se va a solucionar con el Gasoducto Néstor Kirchner. Estamos en una coyuntura, en un período de transición, con cuellos de botella que se van a superar en el mediano plazo”.

La inestabilidad de la última semana

“El anuncio de las tasas por parte de la Reserva Federal de EEUU provocó la caída de los títulos argentinos y hemos tenido las dificultades que se vieron la semana que pasó. De todas formas, el BCRA ha respaldado los depósitos de bancos y ahorristas. Vamos a defender los títulos públicos en el mercado. Esperamos que vuelva la confianza en los títulos públicos. No hemos detectado maniobras delictivas por parte de sectores financieros. No las descarto”, dijo la máxima autoridad del organismo y pidió: “ El BCRA tiene esterilizado 50 mil millones de dólares, que son los ahorros de los argentinos y se tienen que convertir en inversión ”.

Sobre las diferencias en el gobierno, explicó: “El Frente de Todos es una coalición de Gobierno compleja, pero siempre ha encontrado el camino. Este Gobierno está defendiendo el mercado de pesos en el sistema financiero. El Banco Central busca que las tasas de interés tenga valores reales para que se pueda ahorrar en pesos. “No creemos que el aumento de tarifas tenga un impacto en el Índice de Precios. Con aumento de tarifas, igual esperamos una desaceleración”.

“Yo fui funcionario del Gobierno de Cristina en sus dos mandatos. Fui nombrado por ella como vicepresidente del Central. No tengo problemas con ella. Ella es cautelosa en tomar contacto con funcionarios para que no escalen los rumores. Siempre que tiene dudas, me consulta”, dijo y sumó: “Percibo de la vicepresidenta la misma preocupación por la cuestión externa”.

“Desde enero de 2020 el BCRA ha comunicado su intención de mantener la tasa de interés para que los ahorristas privados no sufran deterioros en su ahorro. Por eso obligamos a los bancos a que las tasas interés tengan un 1 por ciento más. Queremos que la tasa de interés sea acorde a la inflación”, dijo sobre el aumento informado durante la semana.

Del acuerdo con el FMI explicó: “Tenemos un retraso en los desembolsos de organismos multilaterales, como el BID. En el acuerdo con el FMI, esto está previsto y hace revisables las metas. Cuando firmamos el acuerdo con el FMI, no había Guerra. Esto tiene que ser comprendido por el FMI y los países que integran su Directorio y también están sufriendo las consecuencias”.