Milagro Sala: “Son muy flexibles con la oposición y con los nuestros son duros”

La dirigente jujeña Milagro Sala realizó fuertes declaraciones contra el Gobierno y el Frente de Todos en una transmisión en vivo por Instagram junto al líder de la CTEP, Juan Grabois.

“El gobierno nacional y popular va a cumplir dos años en diciembre, y quien te habla va a cumplir seis años de detención en enero”, disparó Sala, y apuntó de lleno a los funcionarios de la Casa Rosada que se encuentran con frecuencia con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

“Prefieren hacer negocios con la marihuana, y el litio. Pero los presos políticos venimos postergados hace tiempo”, lanzó y agregó: “Son muy flexibles con la oposición y con los nuestros son más duros”.

Por su parte, Juan Grabois exigió al Gobierno que declare a Milagro Sala como “víctima de violencia de género ”, en un mensaje que apunta a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elisabeth Gómez Alcorta, que fue abogada de Sala, pero también para el ministro de Justicia, Martín Soria. Además, pidió que los diputados del Frente de Todos presenten un proyecto para que se intervenga el “corrupto” Poder Judicial de Jujuy.

“ No entiendo lo que hace Alberto Fernández con este tema. No entiendo lo que hace Eli Gómez Alcorta con este tema . ¿Qué pasó, Eli Gómez Alcorta? ¿Qué paso Alberto Fernández?” disparó Grabois, quien advirtió que “ya no tiene más paciencia”. También se dirigió al ministro del Interior, Eduardo de Pedro y “a todos los funcionarios que en campaña hablaban en campaña” de la referente de la Túpac Amaru. “Les pido que se la jueguen”, provocó.

“No entiendo qué es lo pasa en el país, y eso que he militado mucho tiempo. V eo que quizás se van a solidarizar con los presos políticos de otros países, pero nosotros seguimos presos acá ”, manifestó Sala al inicio de la transmisión. Y aclaró: “No solo represento mi nombre, sino a los más de 30 compañeros que están detenidos, y que son presos políticos”.

A lo largo del intercambio, Grabois y Sala apuntaron al vínculo de la Casa Rosada con el gobierno provincial de Gerardo Morales, señalado por el kirchnerismo como el instigador de la prisión que cumple la dirigencia jujeña. Ambos indicaron que la provincia norteña es una de las más beneficiadas por la distribución de fondos.

“ Jujuy es una de las provincias que tiene más adelantos de coparticipación . Le siguen justificando la enorme deuda que generó”, apuntó Sala. Y agregó que “nadie le pide rendición de cuentas de nada”. La líder de la Túpac resaltó que los únicos beneficiarios por los fondos que llegan a la jurisdicción “son los familiares y amigos” del mandatario provincial.

“Cuando uno lo ve a Gerardo Morales al lado de Alberto Fernández o al lado de Cristina [Fernández de Kirchner], veo que hay acuerdos políticos. Creo que nadie es ingenuo en nada”, opinó.

Por su parte, Grabois sostuvo que varias figuras del Gobierno utilizaron a Milagro Sala para “instalarse” políticamente y consideró que la preocupación que ellos manifestaban durante la campaña electoral de 2019 ya no es la misma. “Pienso que la actitud del Frente de Todos en este caso es de claudicación frente a un bandera que se levantó en la campaña y durante la resistencia durante el macrismo”, lanzó y agregó: “Hubo un pacto de poder que tiene que ver con el litio, con la marihuana, y con mantener el status quo en la Argentina”.

Milagro Sala sostuvo que, entre otras cosas, dejó de hacer su programa de radio en El Destape para que nadie la acusara de haber perjudicado la campaña electoral. “No quería que me culpen a mi de que se perdiera la elección. Pero se olvidaron de nosotros en plena campaña. No nos tuvieron en cuenta”, enfatizó.