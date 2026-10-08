Milei atacó a María O’Donnell y la acusó de “tener puntos en común” con el nazismo

El presidente Javier Milei volvió a atacar a la prensa en las últimas horas y acusó a la periodista María O’Donnell de tener “puntos en común” con el nazismo, a raíz de una columna que la conductora había hecho en su programa de radio sobre el Islam y su supuesta incidencia en Europa.

“Le sacaron la careta a la zurda de ‘buenos modales’ que tiene muchos puntos en común con el Partido NaZional Socialista Alemán de los Trabajadores. Le vendría bien, ya que es politólogo, revisar sus categorías dado que tiene mucho en común con lo que ella llama extrema derecha”, expresó Milei, desde sus redes sociales, en referencia a O’Donnell.

El Presidente viene insistiendo en los últimos días con la idea de que el Partido Nazi, impuslado por Adolf Hitler, era de izquierda, a partir de que el nombre completo de esa fuerza era ‘Partido Nacionalsocialista Alemán’.

El posteo de Milei

Sobre ese mismo prejuicio se encolumnaron exégetas del discurso presidencial como el director de Realización Audiovisual de la Casa Rosada, Santiago Oría, y el propagandista Daniel Parisini, conocido en redes sociales como ‘Gordo’ Dan.

De hecho, el mandatario se había hecho eco de una publicación de Oría quien había acusado a la periodista de “asemejarse a los nazis”.

“No voy a permitir que vos, que sos una romantizadora de la violencia montonera en tu último libro, nos compares con lo que en realidad se parece a tu sector ideológico. No solo la derecha liberal es la ideología que derrotó al nazismo y hoy está al frente de la defensa de Israel y contra el antisemítismo, sino que nuestras políticas públicas son diametralmente opuestas al nazismo”, afirmó Oría desde sus redes sociales.

El posteo de Oría

En su posteo, dirigido a O’Donnell, el funcionario mileísta expresó: “No es el caso tuyo, que compartís plenamente la parte socialista del nazismo y quizá sin darte cuenta, por burra, más todavía. Ilustrate con el libro de Axel Kaiser, ‘Nazi-comunismo’”, cerró.

Al tergiversar los conceptos de O’Donnell, que buscó relativizar el peso de esa afirmación, el Presidente optó por los insultos y la descalificación.

El origen del ataque

Durante la mañana, en su programa de radio de Urbana Play, O’Donnell había citado un artículo reciente de la revista inglesa The Economist y sostuvo que si bien “hay un montón de países” de religión musulmana donde hay gobiernos que tienen “muy poco respeto por los derechos individuales”, hay otros que “profesan el Islam pero tienen democracias”.

De esa manera, O’Donnell buscó contraponer el discurso oficial sobre el supuesto avance del islamismo en Europa y el resto de Occidente. “Es una amenaza que en la Argentina no tiene ningún tipo de expresión si uno pudiera pensar cuáles son las principales corrientes migratorias”, matizó.

La columna de María o'Donnell

La columna de María O’Donnell fue criticada por el ‘Gordo Dan’, primero, y por Oría, después. Lo que motivó que Milei se sumara a esos cuestionamientos y afirmara que “le sacaron la careta a la zurda de ‘buenos modales’”.

El posteo del 'Gordo' Dan

Contra la prensa

En otro ataque al periodismo, Milei redobló este mismo jueves sus insultos contra las autoridades de LA NACION a través de su cuenta de X. El mandatario reposteó una publicación crítica contra el diputado de Fuerza Patria Itai Hagman por haber estado en la toma del Palacio Pizzurno del último miércoles en reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario.

“Esto es lo que tenemos en frente. Y después hay que bancarse que nos vengan a limar los imbéciles cobardes de los buenos modales que ante estos eventos se orinan los pantalones (los Saguier de la vida y su pasquín zurdito; al memos, lo de P12 [Página 12] es más digno)...CIAO!”, escribió Milei tras la viralización de una imagen de Hagman en la toma de la sede de la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell.

Así, como en otras oportunidades y de manera sistemática, el mandatario cargó contra el director de LA NACION, Fernán Saguier.

Advertencia de Adepa

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que agrupa a editores de medios del país, y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que asocia a periodistas, expresó esta semana su rechazo a la nueva serie de graves insultos y agravios de Milei contra periodistas y directivos de medios.

La entidad reiteró que “quien gobierna y es objeto de crítica, o considera errónea o sesgada una información, tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano a criticar, aclarar o desmentir”, incluso con tono enérgico, pero puntualizó que lo que erosiona el debate democrático es “el insulto y el agravio”, que afectan al destinatario y al conjunto del cuerpo social.

Entre los destinatarios de LA NACION de los agravios presidenciales están Saguier; los columnistas Joaquín Morales Solá y Carlos Pagni, y el secretario de redacción y columnista dominical Jorge Liotti.

En su comunicado, ADEPA enumeró los ataques contra Saguier, Pagni, Liotti y Morales Solá; María Eugenia Duffard, de Infobae; Jesica Bossi, de TN y Clarín; Luis Novaresio, de A24; Eduardo van der Kooy, de Clarín, y Gustavo Sylvestre, de C5N.