Javier Milei aprovechó la toma del Palacio Pizzurno para volver a insultar al director de LA NACION

El presidente Javier Milei renovó sus ataques e insultos contra las autoridades de LA NACION a través de su cuenta de X. El mandatario reposteó una publicación que critica al diputado de Fuerza Patria Itai Hagman por estar presente en la toma del Palacio Pizzurno en reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario.

En las redes, el libertario, como en otras oportunidades y de manera sistemática, cargó contra el director de LA NACION, Fernán Saguier. En otras ocasiones arremete contra los periodistas y columnistas de este diario.

“Esto es lo que tenemos en frente. Y después hay que bancarse que nos vengan a limar los imbéciles cobardes de los buenos modales que ante estos eventos se orinan los pantalones (los Saguier de la vida y su pasquín zurdito; al memos, lo de P12 [Página 12] es más digno)...CIAO!”, escribió Milei tras la viralización de una imagen de Hagman participando de la toma de la sede de la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell.

Esto es lo que tenemos en frente.

Y después hay que bancarse que nos vengan a limar los imbéciles cobardes de los buenos modales que ante estos eventos se orinan los pantalones (los Saguier de la vida y su pasquín zurdito; al memos, lo de P12 es más digno)...

CIAO! https://t.co/ojdXWYxf7A — Javier Milei (@JMilei) October 8, 2026

Qué pasó en el Palacio Pizzurno

Cientos de estudiantes ingresaron este miércoles al edificio de la Secretaría de Educación y realizaron una “sentada” en las inmediaciones en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta duró varias horas hasta que, pasadas las 20, los manifestantes fueron desalojados por efectivos de la Policía Federal. Allí estaba Hagman.

Los estudiantes fueron desalojados de la Secretaría de Educación

Previamente, cuando los estudiantes ingresaron para iniciar la protesta cerca de las 17.40, hubo empujones con el personal de la fuerza de seguridad. Quienes lograron sobrepasar a los agentes se sentaron en el piso y exigieron un encuentro con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

En la protesta había estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de las Artes (UNA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).

Tras varias horas, los presentes obtuvieron una reunión con Torrendell donde, aseguraron, no respondió a ninguno de los reclamos presentados.

Luego del episodio, el diputado publicó en sus redes: “No participé de la protesta ni entré al edificio en ningún momento. Me acerqué cuando me avisaron que estaban por reprimir a los estudiantes y que los estaban amenazando dentro del edificio”.

Ataques a LA NACION

No es la primera vez que Milei ataca el director de LA NACION. Esta semana, reposteó una publicación que cuestiona una columna de Jorge Liotti sobre una cena del ministro de Economía, Luis Caputo, con gobernadores en París, y también cargó contra Saguier y los periodistas Joaquín Morales Solá y Carlos Pagni.

“Desmascarando soretes”, escribió Milei el domingo al difundir una publicación que cuestiona, entre otros puntos, el recurso que utilizó Liotti mediante fuentes para reconstruir una cena en París entre Caputo y los gobernadores, aunque sí acredita que el encuentro ocurrió. “Lo que se dijo en la sala privada no es verificable”, consideró el autor del texto que difundió el Presidente.

Nuevo ataque de Milei contra periodistas de LA NACION

La publicación también cuestiona otros aspectos de la columna, entre ellos la interpretación de encuestas y las referencias a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Relativizó entonces las citas de participantes de la cena, quienes aseguraron que la hermana del mandatario bloquea acuerdos. “No hay ni uno de los esbirros de la mierda humana de Fernán Saguier que sea rescatable... la lógica de la mosca”, escribió Milei al compartir el posteo.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, también le dedicó una publicación al columnista de LA NACION Joaquín Morales Solá, mensaje que luego fue reposteado por Milei.

“Sacudiendo a mierda humana”, arrancó el Presidente y agregó: “Acomodando a otra basura inmunda que su pluma responde a la mierda humana de Fernán Saguier y sus deseos de tener injerencia sobre la justicia para extorsionar”.

El jefe de Estado compartió una publicación de Mahiques, quien respondió a la columna Tapia y la AFA, protegidos por el poder. “Tengo la impresión de que no es la pluma sino la tinta la que no le pertenece”, dijo el ministro mileísta, y siguió: “Y me cuesta enojarme con quien se mueve con sus propios particulares intereses”.

Milei, además, citó un fragmento de una entrevista a Carlos Pagni, quien analizó que el periodismo político tiene injerencia en lo que atraviesa la actualidad. “Yo no ignoro que hago política”, planteó el columnista y ahondó: “No hago política partidaria ni de facción, hago la política que hace un periodista: interviene en la política con lo que dice, con lo que informa, con lo que evalúa, y eso genera malestar”.

La publicación de Milei contra Morales Solá y Saguier

En este sentido, Pagni destacó: “No hay que lloriquear porque te insultan, sos parte del juego”. El desafío es que ese tipo de agresión, de conflicto, no te penetre y no te condicione lo que hacés y lo hagas peor".

Al respecto, en una tergiversación de los dichos, el Presidente dijo: “Valiosa confesión de Pagni, que deja en claro la mierda humana que es y su juego cobarde. No sorprende que esa metodología tenga refugio debajo de otra gran mierda humana como Fernán Saguier”.