Milei atacó a Pedro Sánchez y reivindicó el legado económico de Pinochet en su paso por Chile

A su paso por Chile, y ante un auditorio afín, el presidente Javier Milei volvió a defender su gestión, y apuntó otra vez a sus enemigos “socialistas”, con énfasis en el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al que definió como “más sucio que una papa”.

“Por más ruido que hagan en el camino, más allá del ruido, siempre está la realidad, y el rumbo es el correcto. El modelo está funcionando. No vamos a ceder un ápice en ninguna de nuestras políticas”, dijo Milei en la reunión del Foro de Madrid, que se lleva a cabo en Santiago de Chile. En su media hora de discurso, aplaudido por miembros de partidos de derecha del continente y Europa, Milei desplegó todo su arsenal de críticas hacia los partidos de izquierda, con hincapié en el presidente español.

“Si no vean lo que hace Pedrito en España, ¿no? Le están encontrando…, está más sucio que una papa, y bien que se ofendió cuando él y toda la gentuza que lo rodea, cuando le dije que era un gobierno de ladrones, y parece que los hechos lo confirman”, sostuvo el primer mandatario, en una nueva crítica a Sánchez, y recogió aplausos en el Foro, creado y coordinado por el partido español Vox.

Elogioso del presidente José Antonio Kast, con quien se reunirá más tarde, Milei también esbozó sus teorías sobre la historia chilena. “Tras el derrocamiento del comunista [Salvador] Allende, Chile entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años y, gracias a ello, Chile fue sin lugar a dudas la envidia en términos económicos de toda la región”, afirmó, incluyendo en ese período a los 17 años de dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet, quien derrocó a Allende y gobernó 17 años, hasta 1990. Reivindicó al dictador, aunque no hizo nombre propio. También apuntó contra Gabriel Boric, que fue reemplazado por Kast al vincularlos con “la farsa del socialismo del siglo XXI como el resto de la región”.

Milei expuso en Chile en un foro libertario JAVIER TORRES - AFP

“Si hace 3 años la Argentina era una advertencia del abismo al que lleva el socialismo, hoy se está convirtiendo en la prueba de que, cuando se sostiene el rumbo de la prudencia económica con convicciones firmes, la libertad prolifera, la economía crece y la inseguridad cae. Y esto es lo que está dando fuerza al resto del continente para animarse a dar el mismo salto”, afirmó Milei, adjudicándose ser el iniciador de la “ola azul” de gobiernos de derecha en la región.

“Lamentablemente, Europa, la cuna de nuestra civilización, está siendo gobernada en el plano nacional y supranacional por burócratas empecinados en destruir todo lo que somos”, agregó el Presidente, en una crítica que incluye a la Unión Europea, con la que la Argentina firmó, como parte del Mercosur, un acuerdo demorado durante 26 años.

Embarcado desde las 7 en un avión de la Fuerza Aérea, el Presidente arribó a la capital chilena pasadas las 9.

Con sede central en Madrid, la fundación Disenso tiene como director a Jorge Martín Frías, eurodiputado por el partido de derecha Vox, y es el think tank del partido de Santiago Abascal, uno de los aliados preferidos del Presidente. Frías integró una delegación de eurodiputados que llegaron al país el mes pasado, llegaron a Casa Rosada y se entrevistaron con distintos funcionarios nacionales.

Luego de su participación en el foro, el Presidente prevé reunirse con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, y que también fue invitada al foro. Tras ese encuentro con Rogers, Milei cerrará su actividad en Chile con un encuentro con el presidente Kast y volverá a Buenos Aires, donde por la noche grabará un mensaje por cadena nacional vinculado a la disputa de soberanía por las islas Malvinas. Casualmente, Chile avanza en gestiones con el gobierno isleño para abrir una ruta marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino.

Kast y Milei, en Chile RAUL BRAVO - AFP

Es esta la tercera vez que los presidentes, con claras coincidencias ideológicas generales y algunas disidencias de forma y de fondo, se ven desde que el mandatario chileno asumió el poder, en marzo pasado. Luego de recibir a Kast en Casa Rosada a mediados de diciembre del año pasado (era aún presidente electo), el Presidente estuvo en el acto de asunción del mandatario chileno, el 11 de marzo, y en abril, volvió a ser anfitrión de Kast en la Casa Rosada.

Con sintonía plena y coincidencias ideológicas evidentes, Kast y Milei avanzaron entonces durante hora y media en el vínculo, ensombrecido entonces por la fuga del exguerrillero Galvarino Apablaza, cuya extradición a Chile fue firmada por Milei, pero nunca se concretó.

Ayer mismo, el presidente chileno viajó a la región de Magallanes, en el extremo sur del país, en una gira que describió como “una manera de hacer patria, de hacer soberanía en la región más austral, que además se convierte en la puerta de entrada a la Antártica chilena”, en medio de una polémica por el estrecho de Magallanes con la Argentina.