Tras el triunfo en el Senado: con un sugestivo video al ritmo de Madonna, Bullrich estrenó estrategia de comunicación

Cuarenta y cuatro segundos de un video al ritmo de Vogue, el célebre tema de Madonna, marcaron el spot con el que Patricia Bullrich celebró y promocionó su labor en la conquista oficialista en el Parlamento: la reforma laboral que la madrugada de este jueves tuvo media sanción en el Senado.

El video, hecho con imágenes de calidad cinematográfica de la previa, el debate y los festejos tras la aprobación, irrumpió con fuerza en las redes la mañana de este jueves, donde despertó una ola de comentarios variados: desde quienes celebraron la ley en sí, a Bullrich o la estética del video, hasta quienes inquirieron si el mismo se hizo con recursos públicos.

Pero la apuesta comenzó a tejerse antes. Según reconstruyó LA NACION, fue su equipo de comunicación el que días atrás empezó a pensar una “nueva forma de comunicar” en las redes después del pase del Ministerio de Seguridad a la Cámara alta. Cerca de la jefa del bloque libertario contaron que las imágenes se fueron tomando desde el día anterior.

“No trabajamos con excusas. Trabajamos con resultados. La reforma laboral ya tiene media sanción. Si quieren una Argentina grande, sígannos. Nosotros vamos a fondo”, fue el mensaje que acompañó el video.

No trabajamos con excusas. Trabajamos con resultados.



La reforma laboral ya tiene media sanción.



Si quieren una Argentina grande, sígannos. Nosotros vamos a fondo. pic.twitter.com/WBE4q9tpEz — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 12, 2026

“Fue tratar de darle una nueva impronta al estilo que tiene en comunicación”, describieron cerca de Bullrich tras el video. Aunque con un corte más severo, Bullrich ya tenía materiales suyos en las redes en sus tiempos en el Ministerio de Seguridad.

Desde su círculo más cercano rechazaron que el video sea un posible lanzamiento o posicionamiento de cara a las próximas elecciones, la lectura que se impuso al conocerse las imágenes. El nombre de Bullrich ya sobrevuela para las elecciones porteñas de 2027, sin contar sus ambiciones presidenciales. “Nada que ver con eso”, juran en su entorno más cercano. “No tiene nada que ver con eso. Es solo una forma de comunicar”, insistieron.

Luego de que el equipo de comunicación de la senadora completara el spot, Bullrich vio el material la mañana de este jueves, apenas minutos antes de que se difunda y dio el visto bueno. El trabajo fue valorado en distintas terminales del oficialismo, donde la impronta electoral no pasó desapercibida. Las redes son el hábitat natural de los libertarios.

El tema musical, un clásico de la artista estadounidense, se impuso por sobre otros más actuales en el debate del equipo de la jefa del bloque libertario, que −afirman− nada tuvo que ver con su elección.

Las imágenes muestran a la excandidata presidencial caminando por los pasillos de la Cámara alta, en su banca durante su discurso, enfundada en un traje y anteojos rojos. Ya había habido otros indicios de su nuevo perfil en redes durante la noche del debate y cuando ya el resultado era prácticamente un hecho.

"Tengo un feeling": el video que compartió Bullrich en la previa a la votación de la reforma laboral

Bullrich se transformó en la espada libertaria por excelencia en la Cámara alta. En Balcarce 50 afirman que logró suplir, “con creces” el papel de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con quien la relación de la plana mayor del Gobierno está completamente cortada.

En la Casa Rosada cayó bien el video. Y agregaron que un “símbolo” de la buena relación entre Bullrich y la cúpula libertaria fue el mensaje que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, le enviaron desde el palco en el que siguieron el último tramo de la votación. Fue para que Bullrich subiera al palco, un vez terminada la votación. Allí se estrecharon en un fuerte abrazo.

“Ella es la política más de raza, junto con Diego [Santilli], que tenemos. Tiene relevancia y la entendemos”, la respaldaron en la sede del gobierno nacional, al ser consultados por el vídeo. Juraron que el video “no molestó en lo más mínimo”. De hecho, en las distintas terminales del oficialismo valoraron el spot de Bullrich.

Además de la buena sintonía con Adorni y Karina Milei, Bullrich es una persona de extrema confianza del presidente Javier Milei, con quien tiene un diálogo y entendimiento constante.

Conocedora de las vueltas de la política, Bullrich negoció durante el último mes para lograr la aprobación de la reforma laboral en la Cámara alta. Todo fue consensuado con la mesa política. Las últimas 48 horas fueron de pura tensión.

También el debate, donde los opositores no dudaron en recordarle a Bullrich su paso como ministra de Trabajo del gobierno de Fernando De la Rúa. Asumió en octubre de 2000 y ocupó el cargo un año, luego de la renuncia de Alberto Flamarique, quien salió eyectado tras el escándalo por la aprobación de la ley de reforma laboral más conocida como la “Ley Banelco”.

Cerrada la votación de este jueves, Bullrich también dejó claro algunos límites de cara al debate en Diputados: “En el Senado tenemos la última palabra. Si Diputados cambia un montón de cosas, nosotros no vamos a cambiar la ley. La ley es esta”, aseguró con firmeza.

Sugestivamente, y al referirse a los cambios en el texto del proyecto que obtuvo la CGT a último momento para defender la caja de los sindicatos y las obras sociales, Bullrich aseguró −en diálogo con radio Rivadavia− que “la CGT no se entregó”. Y agregó: "Ellos querían seguir con el mismo sistema actual de convenios nacionales. Tuvo una actitud de no apoyo a la ley”.